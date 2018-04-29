Ризотто с грибами

Готовим нежное грибное ризотто. Приятного аппетита!

Ингредиенты

Белые грибы (сушеные) 50 г лук репчатый 1 шт.

оливковое масло 40 мл рис 300 г вино белое сухое 150 мл соль морская ½ ч.л.

пармезан 50 г Способ приготовления

Для начала замочите грибы в литре теплой воды на 30-40 минут. Нарежьте мелко лук и обжарьте до прозрачности. Добавьте промытый рис в сковороду. Перемешайте готовьте 2-3 минуты, пока рис не покроется маслом и не станет полупрозрачным.

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Затем влейте в сковороду вино, перемешайте и дайте ему полностью испариться. Добавьте в сковороду грибы и перемешайте. Подготовьте горячую воду. Теперь наливайте в ризотто горячую воду от грибов, постоянно помешивая.

Важно! Каждый раз, перед тем как добавить новую порцию жидкости дайте полностью впитаться предыдущей порции.

Готовим рис до мягкости. Добавьте немного соли. Когда ваше ризотто буде готово, добавьте в него пармезан.