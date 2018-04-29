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Быстрый сэндвич с яйцом
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Быстрый сэндвич с яйцом 

Карельские вести 2 часа назад
Отличная идея для вашего завтрака. Быстро, вкусно и просто!
Ингредиенты
Хлебцы или хлеб для сэндвичей 4 шт.
яйца 2 шт.
огурцы 1 шт.
листья рукколы горстка
майонез по вкусу
соль, перец по вкусу
Способ приготовления
Отвариваем яйца. Можно это сделать с вечера, чтобы утром быстро собрать на завтрак сэндвичи. Мелко режем.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Все четыре хлебца смазываем майонезом. Огурец режем тонкими кружочками. Выкладываем на два ломтика хлеба. Сверху огурцов выкладываем руколу.
Сверху руколы выкладываем яйца. Закрываем оставшимся просто намазанным майонезом ломтиком хлеба, слегка прижимаем. Если вы брали хлеб, то разрезаем по диагонали, чтобы получились треугольники.
Источник: kastrulki
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