Бургер с овощами и рыбой 

Ингредиенты
Булочки 4 шт.
филе рыбы 300 г огурец соленый 1 шт.
лук 1 головка
помидор 1 шт.
масло оливковое 1 ст. ложка
сок лимонный 1 ч. ложка
майонез по вкусу
листья зеленого салата 8 шт.
зелень укропа по вкусу
перец, соль по вкусу
Способ приготовления
Филе рыбы разрежьте на 4 порционных куска, обязательно сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите и запекайте до готовности в духовке.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Помойте и нарежьте ломтиками помидор и огурец, а лук порежьте кольцами.
Булочки прогрейте в микроволновке и разрежьте вдоль пополам.
Теперь нижние части булочек смажьте майонезом, затем уложите на них по ломтику помидора, огурца, кольца лука и листья салата.
Положите на листья салата филе рыбы и веточки зелени. Накройте оставшимися половинками булочек.
Лучше всего подавать бургеры горячими или подогретыми. Приятного аппетита!