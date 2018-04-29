Бургер с овощами и рыбой

Ингредиенты

Булочки 4 шт.

филе рыбы 300 г огурец соленый 1 шт.

лук 1 головка

помидор 1 шт.

масло оливковое 1 ст. ложка

сок лимонный 1 ч. ложка

майонез по вкусу

листья зеленого салата 8 шт.

зелень укропа по вкусу

перец, соль по вкусу

Способ приготовления

Филе рыбы разрежьте на 4 порционных куска, обязательно сбрызните лимонным соком, посолите, поперчите и запекайте до готовности в духовке.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Помойте и нарежьте ломтиками помидор и огурец, а лук порежьте кольцами.

Булочки прогрейте в микроволновке и разрежьте вдоль пополам.

Теперь нижние части булочек смажьте майонезом, затем уложите на них по ломтику помидора, огурца, кольца лука и листья салата.

Положите на листья салата филе рыбы и веточки зелени. Накройте оставшимися половинками булочек.

Лучше всего подавать бургеры горячими или подогретыми. Приятного аппетита!