Рисовая запеканка с копченой курицей

Сытная запеканка, которую можно приготовить из любых продуктов, оставшихся в холодильнике после праздника.

Ингредиенты

Рис (готовый) 500 г сушеные томаты 100 г тертый сыр 200 г копченые куриные голени 3 шт сушеный орегано 1 ст. л.

лук 1 шт яйца 4 шт соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте духовку до 200 градусов. Прямоугольную жаропрочную форму смажьте маслом.

Курицу нарежьте маленькими кубиками. Сушеные томаты и лук мелко нарежьте.

Рис, куриное мясо, помидоры, лук, орегано сложите в миску. Вбейте яйца, посолите и поперчите. Добавьте 2/3 сыра. Хорошо перемешайте.

Выложите полученную смесь в форму. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте в течение 30 минут. Охладите около 5 минут, затем нарежьте на порции и подавайте горячим.