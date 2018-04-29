Фриттата с зеленью

Итальянский омлет с начинкой из сочной зелени.

Ингредиенты

Яйца 4 шт молоко 2 ст. л.

соль по вкусу

зеленый лук 2 побега

свежий тимьян 2 веточки

петрушка 4-6 веточек

шпинат 100 г сливочное масло 1 ч. л.

оливковое масло 3 ч. л.

Способ приготовления

Зелень мелко нарежьте. Шпинат бланшируйте и нарежьте. Яйца взбейте с молоком, добавьте зелень, посолите.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

В сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло. Вылейте на сковороду яичную смесь и жарьте ее около 5 минут. Когда масса слегка затвердеет и начнет подрумяниваться снизу, переверните ее с помощью лопатки. Готовьте еще пару минут.

Подавайте сразу или охладив до комнатной температуры.