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Фриттата с зеленью
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Фриттата с зеленью 

Карельские вести 1 час назад
Итальянский омлет с начинкой из сочной зелени.
Ингредиенты
Яйца 4 шт  молоко 2 ст. л.
соль по вкусу
зеленый лук 2 побега
свежий тимьян 2 веточки
петрушка 4-6 веточек
шпинат 100 г  сливочное масло 1 ч. л.
оливковое масло 3 ч. л.
Способ приготовления
Зелень мелко нарежьте. Шпинат бланшируйте и нарежьте. Яйца взбейте с молоком, добавьте зелень, посолите.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
В сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло. Вылейте на сковороду яичную смесь и жарьте ее около 5 минут. Когда масса слегка затвердеет и начнет подрумяниваться снизу, переверните ее с помощью лопатки. Готовьте еще пару минут.
Подавайте сразу или охладив до комнатной температуры.
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