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Простой овощной пирог
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Простой овощной пирог 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Очень простой пирог со свежей цветной капустой и брокколи.
Ингредиенты
Оливковое масло 1 ст. л.
брокколи (соцветия) 250 г  цветная капуста (соцветия) 250 г  лук 1 шт  сыр чеддер 120 г  яйца 2 шт  обезжиренное молоко 250 мл  мука (смесь пшеничной и цельнозерновой) 100 г  тертый пармезан 30 г  зелень по вкусу
соль 0,5 ч. л.
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте маслом форму для выпечки.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте брокколи, цветную капусту и мелко нарезанный лук. Готовьте, периодически помешивая, около 8 минут, пока овощи не станут мягкими. Посолите и поперчите.
Выложите овощи в подготовленную форму. Посыпьте натертым сыром чеддер. Аккуратно перемешайте вилкой.
В большую миску вбейте яйца, влейте молоко, добавьте половину пармезана, муку, зелень, соль и перец. Взбейте венчиком до однородности. Вылейте полученную смесь в форму с овощами. Сверху посыпьте оставшимся пармезаном. Выпекайте около 35 минут до золотисто-коричневого цвета. Готовность проверяйте зубочисткой.
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