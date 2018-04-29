Простой овощной пирог

Очень простой пирог со свежей цветной капустой и брокколи.

Ингредиенты

Оливковое масло 1 ст. л.

брокколи (соцветия) 250 г цветная капуста (соцветия) 250 г лук 1 шт сыр чеддер 120 г яйца 2 шт обезжиренное молоко 250 мл мука (смесь пшеничной и цельнозерновой) 100 г тертый пармезан 30 г зелень по вкусу

соль 0,5 ч. л.

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте маслом форму для выпечки.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте брокколи, цветную капусту и мелко нарезанный лук. Готовьте, периодически помешивая, около 8 минут, пока овощи не станут мягкими. Посолите и поперчите.

Выложите овощи в подготовленную форму. Посыпьте натертым сыром чеддер. Аккуратно перемешайте вилкой.

В большую миску вбейте яйца, влейте молоко, добавьте половину пармезана, муку, зелень, соль и перец. Взбейте венчиком до однородности. Вылейте полученную смесь в форму с овощами. Сверху посыпьте оставшимся пармезаном. Выпекайте около 35 минут до золотисто-коричневого цвета. Готовность проверяйте зубочисткой.