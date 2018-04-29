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Голубцы с начинкой из тыквы
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Голубцы с начинкой из тыквы 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
Попробуйте приготовить голубцы с необычной начинкой из мускатной тыквы и овощей.
Ингредиенты
Мускатная тыква (небольшая) 1 шт  соль по вкусу
лук-порей 1 шт  красный лук (небольшой) 1 шт  чеснок 3-4 зубчика
петрушка 1 пучок
вяленые помидоры (измельченные) 2 ст. л.
морковь 1 шт  растительное масло 2 ст. л.
черный перец по вкусу
порошок чили по вкусу
листья капусты 14 шт  яйца 2 шт  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 160 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Тыкву очистите и нарежьте маленькими кусочками. Сложите их в антипригарную форму для запекания. Посыпьте солью и поместите в духовку. Выпекайте до мягкости.
Тем временем отварите листья капусты в подсоленной воде до мягкости.
Сложите в блендер или кухонный комбайн лук-порей, лук, чеснок, вяленые помидоры, морковь и петрушку. Измельчите и отставьте на 5 минут. Затем выложите полученную массу в сковороду с разогретым маслом. Готовьте в течение 3-5 минут. Переложите в большую миску.
Как только тыква будет готова, выложите ее к обжаренным овощам и взбейте блендером в пюре. Посолите и поперчите. При желании добавьте немного растительного масла.
Заверните начинку в готовые капустные листья и выложите полученные рулетики в стеклянную форму для запекания. Сверху залейте разболтанными яйцами. Поместите в духовку на 10-15 минут. Подавайте горячими.
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