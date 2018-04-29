Голубцы с начинкой из тыквы

Попробуйте приготовить голубцы с необычной начинкой из мускатной тыквы и овощей.

Ингредиенты

Мускатная тыква (небольшая) 1 шт соль по вкусу

лук-порей 1 шт красный лук (небольшой) 1 шт чеснок 3-4 зубчика

петрушка 1 пучок

вяленые помидоры (измельченные) 2 ст. л.

морковь 1 шт растительное масло 2 ст. л.

черный перец по вкусу

порошок чили по вкусу

листья капусты 14 шт яйца 2 шт Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 градусов.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Тыкву очистите и нарежьте маленькими кусочками. Сложите их в антипригарную форму для запекания. Посыпьте солью и поместите в духовку. Выпекайте до мягкости.

Тем временем отварите листья капусты в подсоленной воде до мягкости.

Сложите в блендер или кухонный комбайн лук-порей, лук, чеснок, вяленые помидоры, морковь и петрушку. Измельчите и отставьте на 5 минут. Затем выложите полученную массу в сковороду с разогретым маслом. Готовьте в течение 3-5 минут. Переложите в большую миску.

Как только тыква будет готова, выложите ее к обжаренным овощам и взбейте блендером в пюре. Посолите и поперчите. При желании добавьте немного растительного масла.

Заверните начинку в готовые капустные листья и выложите полученные рулетики в стеклянную форму для запекания. Сверху залейте разболтанными яйцами. Поместите в духовку на 10-15 минут. Подавайте горячими.