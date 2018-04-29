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Оладьи из цуккини
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Оладьи из цуккини 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Хрустящие оладьи из цуккини, которые полюбятся даже привередливым детям.
Ингредиенты
Цуккини (крупный) 1 шт  лук (маленький) 1 шт  яйцо 1 шт  тертый пармезан 30 г  панировочные сухари 50 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
сливочное масло 2 ст. л.
мука 30 г  растительное масло 60 мл  Способ приготовления
Цуккини натрите на крупной терке, смешайте в большой миске с яйцом, измельченным луком, растопленным сливочным маслом, пармезаном, сухарями, солью и перцем.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Полученную смесь разделите на 5-6 частей и сформируйте из них оладьи. Обваляйте их в муке и обжарьте с двух сторон в разогретом растительном масле. Подавайте горячими со сметаной.
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