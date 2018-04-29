Оладьи из цуккини

Хрустящие оладьи из цуккини, которые полюбятся даже привередливым детям.

Ингредиенты

Цуккини (крупный) 1 шт лук (маленький) 1 шт яйцо 1 шт тертый пармезан 30 г панировочные сухари 50 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

сливочное масло 2 ст. л.

мука 30 г растительное масло 60 мл Способ приготовления

Цуккини натрите на крупной терке, смешайте в большой миске с яйцом, измельченным луком, растопленным сливочным маслом, пармезаном, сухарями, солью и перцем.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Полученную смесь разделите на 5-6 частей и сформируйте из них оладьи. Обваляйте их в муке и обжарьте с двух сторон в разогретом растительном масле. Подавайте горячими со сметаной.