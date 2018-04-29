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Какое молоко является самым вредным
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Какое молоко является самым вредным 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Еще лет сорок назад пропагандировалось активное употребление молока. Утверждалось, что особенно полезно пить его детям — иначе не вырастут здоровыми. В последнее время все чаще приходится слышать противоположные аргументы — о вреде молока. Может быть, все зависит от того, какое именно молоко мы пьем?

Польза и вред молока

Молоко — биологически активный продукт. В нем содержатся белки, жиры, глюкоза, витамины, а также кальций, который необходим для костей. Но в то же время молоко усваивается организмом хуже других продуктов, так как при попадании в желудок молочный белок — казеин — слипается, затрудняя пищеварение. Кроме того, в организме взрослого человека слишком мало лактазы — энзима, расщепляющего молочный сахар — лактозу. Это приводит к урчанию в животе и диарее.
Еще в 1975 году немецкий гастроэнтеролог Вальтер Вёгтлин опубликовал книгу «Диета каменного века». В ней ученый доказывал, что высокая заболеваемость человечества раком, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими серьезными недугами — это во многом следствие употребления молока.
Дело в том, писал автор книги, что в глубокой древности люди были охотниками и собирателями и питались мясом, овощами и фруктами (он назвал это «палеодиетой»). Дети не пили молока после отлучения от материнской груди. И только с развитием скотоводства молоко вошло в повседневный рацион взрослых людей. Между тем у 15% европейцев присутствует аллергия на молоко и молочные продукты, а в африканских странах 90% населения вообще не переносят молока. По-видимому, наш организм не слишком приспособлен переваривать молоко животных.
Выводы ученого подтвердили и более поздние исследования. Так, в 2011 году специалисты из Каролингского института (Швеция), подведя итоги 13-летних наблюдений за 61 000 добровольцами, выяснили, что те из них, кто постоянно пил молоко, в семь раз чаще заболевали диабетом, онкологией и старческим слабоумием.
А теперь поговорим о том, какие виды молока существуют.

Парное молоко

Это то молоко, которое получают сразу после дойки коров. В течение нескольких часов в нем сохраняются «живые» вещества, полезные для здоровья. В то же время в составе парного молока могут присутствовать различные бактерии и патогенная микрофлора, попавшие туда непосредственно из организма животного. Поэтому такое молоко перед употреблением обязательно кипятить.

Цельное молоко

Цельным называют такое молоко, составные части которого пребывают в исходном соотношении. То есть оно не является разбавленным, обезжиренным, нормализованным и т.п.

Пастеризованное молоко

При пастеризации молоко нагревают, что уничтожает часть микроорганизмов. Но поскольку часть их все-таки остается, хранить такое молоко можно только в холодильнике.

Ультрапастеризованное молоко

За 2-3 секунды его нагревают до температуры 135-150 °C и тут же охлаждают до 4-5 °C. В результате вредная микрофлора уничтожается, а полезные витамины остаются. К тому же его можно хранить при комнатной температуре более 6 недель.

В чем опасность пастеризованного молока?

Увы, чтобы магазинное молоко долго не портилось, в него очень часто добавляют антибиотики. А среди них есть и воздействующие на ДНК. Помимо этого, в состав многих видов молока входят разного рода загустители, консерванты, эмульгаторы, синтетические витамины. В малых концентрациях они, как правило, безопасны, но если употреблять продукт регулярно, то эти вещества накапливаются в организме. Но это еще не все. Пастеризованное молоко перестает быть источником кальция, поскольку процесс пастеризации полностью уничтожает фосфатазу, которая помогает кальцию усваиваться организмом.
12-летнее исследование ученых из Гарварда показало, что женщины, часто употреблявшие пастеризованное молоко, страдали переломами костей чаще тех, кто не увлекался молоком. Также выяснилось, что остеохондроз больше всего распространен в тех странах, где молоко является популярным продуктом.
Многочисленные исследования показывают, что употребление именно пастеризованного молока вызывает проблемы с кишечником, малокровие, аллергические реакции, воспалительные процессы, глютеновую болезнь, снижение иммунитета и еще многие неполадки со здоровьем.
В 40-х годах прошлого столетия доктор Фрэнсис Поттингер провел следующий эксперимент. Он взял две группы кошек. Одну из них кормили сырым мясом, сырым молоком и маслом печени трески. Другой группе давали пастеризованное, а также сгущенное молоко.
У животных, поедавших сырое мясо и молоко, со здоровьем все осталось в порядке. А вот кошки, сидевшие на пастеризованном молоке, страдали от рвоты, диареи, различных воспалений, а кроме того, у некоторых из них развились такие недуги, как рак, диабет, остеопороз, сердечно-сосудистые болезни.
Другие же исследования показали, что у детей, которым давали сырое молоко вместо пастеризованного, снизился уровень заболеваемости цингой, астмой и туберкулезом. Новорожденные, которые получали молоко матери в сыром виде, быстрее набирали вес и были более здоровы, чем их ровесники, получавшие то же молоко в пастеризованном виде.
А эксперты из Департамента сельского хозяйства США в научно-исследовательском центре молочных кормов в городе Мэдисон штата Висконсин пришли к заключению, что сопряженная линолевая кислота, входящая в состав молочного жира в непастеризованном молоке, защищает организм от злокачественных опухолей, поскольку является мощным антиоксидантом.

Какое молоко лучше выбрать?

Лучше всего покупать так называемое деревенское молоко «из-под коровы». В нем больше всего полезных веществ. Однако такое молоко брать лучше всего у проверенных продавцов.
Если у вас нет возможности покупать настоящее деревенское молоко, то можно брать молоко и в магазине. Тогда лучше выбирать ультрапастеризованное.
Кстати, если упаковка вскрыта, молоко можно употреблять в течение 1-2 дней. Это относится ко всем видам молока.
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