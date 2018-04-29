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Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
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Здоровые продукты, которые на самом деле вредны 

Рамблер 2 часа назад
Сейчас все больше людей следит за своим образом жизни: правильное питание, занятия спортом, забота о здоровье. Кажестя, мы знаем об этом уже все, чему немало способствуют популярные статьи и видео знаменитых блогеров.
Однако на самом деле многое из того, что мы привыкли считать полезным, на самом деле таковым вовсе не является.
Все мы знаем о вреде газированных напитков, пользе зеленого чая и прочих положительных и отрицательных качествах многих продуктов. Опираясь на это, мы составляем свой рацион, стараемся «накормить» организм «полезностями» и уверены, что таким образом заботимся о своем здоровье.
И вы наверняка удивитесь (и возможно даже не поверите), что некоторые продукты, занесенные многими в список полезных, могут не только не укрепить ваше здоровье, а напротив, навредить ему.
Женский форум
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