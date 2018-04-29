Почему соль делает еду вкуснее

Одна щепотка соли полностью меняет наше восприятие вкусовой картины. Никакой магии здесь нет: просто человеческому организму крайне важна соль, которая необходима для элементарного выживания. С ее помощью, кроме прочего, налаживается связь между нейронами и регулируется кровяное давление.

А еще соль имеет слабые антисептические свойства, позволяющие, например, предотвращать развитие гнилостных бактерий. Именно поэтому ее широко применяют как консервант пищи и иных органических масс.

Впрочем, у всего хорошего есть обратная сторона. Ученые ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) давно установили, что при избыточном потреблении соли повышаются риски разных болезней, в частности заболеваний сердца, почек и желудка. Физиологическая норма для человека — пять граммов соли в день. В США и Европе средний житель потребляет около 10 граммов, что уже само по себе вредно для здоровья.

Ну а посмотрев видео, вы узнаете, почему еда с солью кажется такой вкусной.