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Почему соль делает еду вкуснее
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Почему соль делает еду вкуснее 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Одна щепотка соли полностью меняет наше восприятие вкусовой картины. Никакой магии здесь нет: просто человеческому организму крайне важна соль, которая необходима для элементарного выживания. С ее помощью, кроме прочего, налаживается связь между нейронами и регулируется кровяное давление.
А еще соль имеет слабые антисептические свойства, позволяющие, например, предотвращать развитие гнилостных бактерий. Именно поэтому ее широко применяют как консервант пищи и иных органических масс.
Впрочем, у всего хорошего есть обратная сторона. Ученые ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) давно установили, что при избыточном потреблении соли повышаются риски разных болезней, в частности заболеваний сердца, почек и желудка. Физиологическая норма для человека — пять граммов соли в день. В США и Европе средний житель потребляет около 10 граммов, что уже само по себе вредно для здоровья.
Ну а посмотрев видео, вы узнаете, почему еда с солью кажется такой вкусной.
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