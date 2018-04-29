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Как сделать свою любимую еду менее калорийной и более здоровой
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Как сделать свою любимую еду менее калорийной и более здоровой 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
С приходом тепла большинство старается привести свое тело в норму, к тому же, в современно мире активно пропагандируется ЗОЖ. Однако это, как правило, вынуждает нас отказываться от вкусной, но вредной еды, а внезапные «срывы» перекрывают успехи. Однако для того, чтобы сохранить форму, не обязательно отказывать себе в приятном, достаточно просто внести некоторые коррективы. Фарш Чтобы сделать рацион более полезным, можно отказаться от говяжьего и свиного фарша, заменив его фаршем из индейки или курицы. Они, как правило, содержат меньше жира, но при этом такие же вкусные. Главное, чтобы он был из грудки. Мороженое Для любителей сладкого отличной альтернативой мороженому могут стать замороженные бананы. Удивительно, но после воздействия низких температур бананы отличаются кремовой текстурой, становятся сладкими и походят на вышеуказанное лакомство. Кроме того, в «блюдо» можно добавить кокосовую стружку или ягоды. Способ готовки Основной фактор неполезности ряда продуктов заключается в способе их приготовления. В результате жарки с использованием масла множество блюд теряют свои полезные свойства. Лучше запекать или готовить на пару, ведь от этого картофель или, к примеру, мясо, не станут хуже. Соль Очень многие превышают ежедневную дозу соли, что вредит здоровью. Поэтому в следующий раз, когда еда покажется безвкусной, не стоит сразу тянуться за солонкой. Лучше добавить в блюдо лимонного сока, уксуса или пряностей. Греческий йогурт Это довольно универсальный продукт, который сделает привычные блюда более полезными. В частности, посредством греческого йогурта можно заменить сливочное масло, майонез и даже сметану. Макароны Обычные макароны не слишком полезны для человека, а вот замена в виде овощной пасты станет более подходящим аналогом. К примеру, для этого можно взять цукини. Впрочем, можно просто заменить традиционные макароны из муки высшего сорта на цельнозерновые, которые содержат больше клетчатки и окажутся полезнее. Зелень Зелень выступает отменным источником антиоксидантов и витаминов, поэтому, при наличии возможности, ее следует измельчать и добавлять в пищу. Фактически любое блюдо после этого станет пикантнее и полезнее.
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