Чтобы не было мучительно больно: как правильно употреблять шашлыки

Эксперт отметила, что при готовке шашлыка нужно неукоснительно соблюдать технологию, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами для здоровья.

В майские праздники многие россияне решают отметить на природе, традиционным пикником с шашлыками. Как употреблять их правильно, без вреда для здоровья, рассказала « Российской газете » главный диетолог Департамента здравоохранения столицы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Антонина Стародубова

«Самый распространенный продукт для шашлыка — мясо: свинина, баранина, говядина, телятина. Оно должно быть свежим и обязательно пройти ветеринарный контроль», — заявила она.

Стародубова также добавила, что в вопросах сорта мяса, то важно соблюсти золотую середину. С одной стороны, чрезмерное потребление жиров животного происхождения может плохо сказаться на пищеварительной и сердечно-сосудистой системе. С другой стороны, шашлык из постного мяса может получиться сухим.

Эксперт отметила, что при готовке шашлыка нужно неукоснительно соблюдать технологию, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами для здоровья. Диетолог подчеркнула, что кулинарные эксперименты в данном случае могут быть опасны.

Для маринада используется сухое вино, столовый или винный уксус, репчатый лук, лимонный сок, соль и перец. Маринуется мясо для того, чтобы его волокна размягчились, и шашлык получился «нежным». Слишком слабый маринад своей функции не выполнит, а слишком кислый «свернет» верхний слой белков на кусочках мяса, и «не пустит» маринад внутрь. Стародубова отметила, что важна правильная нарезка для того, чтобы блюдо не пригорело.

«Из какого мяса шашлык будет полезнее? Если нет медицинских противопоказаний, то мясо можете выбрать любое. Главное, размер порции готового шашлыка не должен превышать 100-150 граммов. Чем жирнее сорт мяса, тем меньше порция», — сказала диетолог.

По ее словам, основное блюдо лучше дополнить запеченными на углях овощами.

«Очень вкусными получаются нанизанные на шампуры и приготовленные на углях или завернутые в «мешочки» из фольги и приготовленные на решетке грибы, толстые ломтики баклажанов, репчатого лука, помидоров, тыквы и зеленых яблок», — добавила Стародубова.

Не рекомендуется подавать шашлык с жирными соусами, например, майонезом, потому, как в мясе и без него содержится много жиров. Если есть цель приготовить «диетический шашлык», то тут отличной альтернативой станет мясо кролика, а также индейка, курица, рыба. Такое мясо можно запекать на решетке или в фольге с гарниром из печеного картофеля и свежих овощей. Как заявила диетолог, к ним можно подать соус из греческого йогурта, свежей зелени и куркумы. Только соус должен быть домашнего приготовления готовить соус и сделан непосредственно перед подачей на стол.

На вопрос: «Чем лучше запивать шашлык?», диетолог ответила, что лучше всего подойдет вода, а не алкоголь и сладкие напитки потому, что на пищеварительную систему и так ложиться большая «ответственность», не стоит ее перегружать. По словам Стародубовой, максимум, что можно себе позволить (если нет противопоказаний по состоянию здоровья) — это бокал сухого красного или белого вина.

«Жареная и жирная пища сама по себе вызывает жажду, поэтому не рекомендую сопровождать шашлык маринованными или солеными овощами. Количество соли в рационе здоровых людей не должно превышать 5 граммов», — подчеркнула эксперт.

Она также заявила, что в сопровождение к мясу лучше приготовить «деревенский салат» из нарезанных крупными кусочками красного сладкого лука, помидоров и свежей зелени.

В этом году майские праздники продолжаются достаточно долго. В связи с этим возникает вопрос, можно ли каждый день употреблять в пищу шашлыки без вреда для здоровья.

«Нет, этого делать категорически не рекомендую. Но вот запекать в фольге или на гриле рыбу и овощи, мясо кролика или цыпленка, — можно. Главное не переедать. Рекомендую в преддверие наступающего лета и дачного сезона обратить внимание на свежую зелень, овощи, фрукты и ягоды», — ответила на вопрос «РГ» диетолог.