Ещё
Диетологи ответили, чем может быть полезен и вреден шашлык
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диетологи ответили, чем может быть полезен и вреден шашлык 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Научные специалисты заявили, что лучше всего есть шашлык, запивая его обычной водой. По словам главного диетолога департамента здравоохранения Москвы, замдиректора по научной и лечебной работе ФИЦ питания и биотехнологии Антонины Стародубовой, нельзя забывать о том, что мясо для шашлыка должно быть свежим и не слишком жирным, поскольку это очень вредно для сердца.
«Мясо для шашлыка — свинина, говядина, баранина, телятина — должно быть свежим и обязательно пройти ветеринарный контроль. В жирности мяса лучше соблюсти золотую середину», — сказала Стародубова в интервью «Российской газете».
Не секрет, что из постного мяса шашлык получится слишком сухим, — но и чрезмерное потребление жиров животного происхождения может быть опасным, так как вредит пищеварительной и сердечно-сосудистой системам. Специалисты указывают на то, что порция готового шашлыка не должна превышать 150 граммов на человека. Они порекомендовали готовить мясо или подавать его вместе с овощами, такими как грибы, баклажаны, репчатый лук, тыква (тем более, что их тоже можно запекать на углях). Дары природы богаты витаминами и биофлавоноидами, являющимися антиоксидантами, нейтрализующими канцерогены, которые могут высвобождаться в процессе жарки. Клетчатка, которой изобилуют овощи и зелень, способствует выведению токсинов. Не закусывайте мясо помидорами — томаты содержат вещества, способные затормозить переваривание белка. От маринованных или соленых овощей также лучше отказаться. В виде другого кулинарного эксперимента можно освоить приготовление «диетических» шашлыков, используя мясо кролика, курятину, индейку или рыбу. Эксперты утверждают, что мясо, правильно приготовленное на углях, сохраняет большие витаминов и микроэлементов, полезных для человека, чем обычное жареное мясо. Запивать шашлык диетологи порекомендовали обычной водой. Ранее МедикФорум писал о том, чем полезна и вредна свежая весенняя редиска.
МедикФорум: последние новости
Польза брусники при беременности: советы по заготовке и употреблению Диетологи выбрали подходящие продукты для позднего ужина Стало известно, как не забывать сны и управлять ими
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски154
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях97
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег135
Неприличное декольте Бледанс возмутило зрителей18
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение