Диетологи ответили, чем может быть полезен и вреден шашлык

Научные специалисты заявили, что лучше всего есть шашлык, запивая его обычной водой. По словам главного диетолога департамента здравоохранения Москвы, замдиректора по научной и лечебной работе ФИЦ питания и биотехнологии Антонины Стародубовой, нельзя забывать о том, что мясо для шашлыка должно быть свежим и не слишком жирным, поскольку это очень вредно для сердца.

«Мясо для шашлыка — свинина, говядина, баранина, телятина — должно быть свежим и обязательно пройти ветеринарный контроль. В жирности мяса лучше соблюсти золотую середину», — сказала Стародубова в интервью « Российской газете ».

Не секрет, что из постного мяса шашлык получится слишком сухим, — но и чрезмерное потребление жиров животного происхождения может быть опасным, так как вредит пищеварительной и сердечно-сосудистой системам. Специалисты указывают на то, что порция готового шашлыка не должна превышать 150 граммов на человека. Они порекомендовали готовить мясо или подавать его вместе с овощами, такими как грибы, баклажаны, репчатый лук, тыква (тем более, что их тоже можно запекать на углях). Дары природы богаты витаминами и биофлавоноидами, являющимися антиоксидантами, нейтрализующими канцерогены, которые могут высвобождаться в процессе жарки. Клетчатка, которой изобилуют овощи и зелень, способствует выведению токсинов. Не закусывайте мясо помидорами — томаты содержат вещества, способные затормозить переваривание белка. От маринованных или соленых овощей также лучше отказаться. В виде другого кулинарного эксперимента можно освоить приготовление «диетических» шашлыков, используя мясо кролика, курятину, индейку или рыбу. Эксперты утверждают, что мясо, правильно приготовленное на углях, сохраняет большие витаминов и микроэлементов, полезных для человека, чем обычное жареное мясо. Запивать шашлык диетологи порекомендовали обычной водой. Ранее МедикФорум писал о том, чем полезна и вредна свежая весенняя редиска.