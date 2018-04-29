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Польза брусники при беременности: советы по заготовке и употреблению
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Польза брусники при беременности: советы по заготовке и употреблению 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Беременность — это прекрасный период для любой женщины. Но, вместе с тем, это и опасное время. Будущая мама теперь должна заботиться о себе и своем здоровье в два раза тщательнее, ведь внутри нее растет маленькое чудо. МедикФорум решил собрать советы по употреблению ягод брусники в этот период. Во время беременности не рекомендуется принимать лекарственные препараты, так как это может навредить еще не родившемуся малышу. И именно в это время на помощь приходит сама природа, с ее фруктами и ягодами, которые являются богатым источником витаминов и микроэлементов. Одним из таких природных лекарств является брусника.
Полезные свойства брусники
Брусника очень ценное и полезное лекарственное растение. Сок из ее ягод является гипоаллергенным, хотя и имеет коралловый цвет. Он же поможет снизить артериальное давление. Ягоды брусники богаты каротином, который, как известно, благотворно влияет на зрение. Брусника при беременности поможет восполнить дефицит многих витаминов. Витамины группы В помогают женскому организму справиться как с физическими, так и с эмоциональными нагрузками, ведь хорошее настроение немаловажно в период беременности. Витамин С выполняет функцию антиоксиданта, повышает иммунитет и защищает от различных вирусов и инфекций. Витамин Е, являясь самым «женским» витамином, помогает сохранить беременность, благотворно влияет на состояние и работу сосудов плаценты и предупреждает ее отслойку и другие нарушения. Беременные часто страдают нарушением сна и мигренями, витамин Р, которым богаты ягоды брусники, помогает справиться с этими проблемами. Брусника содержит не только витамины, но и микроэлементы. Кальций, фосфор и магний участвуют в развитии костной ткани ребенка. Калий и натрий влияют на работу сердца и почек.
Листья брусники
Лекарственными являются не только ягоды брусники, но и листья. Чай из брусничных листьев является жаропонижающим средством при простудных заболеваниях. Настой из них поможет при изжоге. Отеки — это проблема почти всех беременных, и здесь поможет отвар брусники, который обладает прекрасным мочегонным действием. Лечение и профилактику во время беременности таких заболеваний как цистит и пиелонефрит, также можно осуществлять с помощью отваров из брусничных листьев. Они содержат гликозид арбутин, который является противовоспалительным средством, благодаря которому можно избежать применения антибиотиков. Но это лекарственное растение нужно с осторожностью принимать при гастрите и язве желудка. Так как отвар из листьев брусники обладает мочегонным действием, употреблять его нужно с осторожностью, в противном случае возможно обезвоживание организма. И не забывайте, что любой прием лекарственных средств природного происхождения нужно согласовывать с врачом.
Заготовка брусники
Зная о том, как полезна брусника во время беременности, рекомендуется всегда держать ее в домашней аптечке. Это лекарственное средство можно, конечно, купить в аптеке, а можно заготовить самостоятельно. Листья нужно аккуратно срывать руками, сушить в тени, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на них, и хранить затем в сухом и темном месте. Ягоды же созревают в конце августа — начале сентября, именно к этому времени они приобретают свой красивый коралловый цвет, их семена становятся красно-бурыми, а вкус — кисло-сладким. Ранее эксперты назвали идеальную ягоду на сезон холодов.
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