Быстрый результат диеты: как достичь, пошаговая инструкция

Многие женщины, увидев своё отражение в зеркале, остаются недовольными внешностью и фигурой. Но все можно исправить, нужно лишь немного потрудиться и набраться терпения. Диета — это как раз тот метод, когда можно подтянуть фигуру и убрать лишние килограммы. Существует огромное множество диет. Но есть среди них и наиболее эффективные, способные за короткий срок совершить чудо. К таким методам похудения можно отнести те, что используют манекенщицы, ведь они должны быть всегда в форме. Диеты рассчитаны как на три дня, так и на неделю.

Диета на три дня Суть заключается в том, что из рациона нужно исключить все мучное, сладости, копчёности, газированные напитки, жаренные и жирные продукты. Утро можно начать со стакана воды. Потом можно выпить чашечку кофе, но ни в коем случае нельзя в него добавлять сахар, подсластители и молоко. А сваренное всмятку куриное яйцо станет лучшим завтраком. Это и сытно и вкусно. Спустя три часа после первого приема пищи, можно съесть творог, количество которого каждый определяет сам, но нужно увлекаться. Не нужно брать обезжиренный творог, пускай в нем будет хоть немного жирности. Далее, еще через три часа, можно снова употребить все тот же творог. На протяжении дня можно пить простую негазированную воду или готовить самостоятельно отвары. На этом приемы пищи в день заканчиваются и после 16.00 часов есть уже ничего нельзя, а только пить жидкость. Все три дня диеты одинаковые и за это время можно с легкостью сбросить лишние 5 килограмм.

Диета на неделю

Эта диета включает употребление овощей, как в сыром, так и в вареном виде. Но такая диета подойдет не каждому человеку, так как ежедневное потребление овощей можно пагубно отразиться на пищеварительной системе. В данной ситуации есть сырые овощи нельзя, нужно чтобы они прошли термическую обработку. В день нужно выпивать до двух литров жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма. Начиная с третьего дня в рацион можно добавить обезжиренный йогурт. Кофе полностью исключить и пить зеленый чай или отвары из трав. Неделя такого питания помогает избавиться от 5 килограмм лишнего веса и поднять настроение любой женщине. Однако нельзя забывать и о том, что во время соблюдения диеты нужно полностью исключить любые спиртные напитки. Но и конечно без физических упражнений также не обойтись. Достаточно делать утреннюю зарядку и результат не заставит себя долго ждать. Ранее ученые доказали, что успех диеты зависит от дня недели.