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Бананы полезнее есть вместе с кожурой
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Бананы полезнее есть вместе с кожурой 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Эксперты утверждают, что кожура бананов очень полезна и отличается высоким содержанием витаминов и минералов, необходимых для хорошего здоровья. Ешьте бананы вместе с кожурой — по количеству содержащихся в ней ценных веществ кожура не уступает в полезности самим плодам, таким заключением диетологов поделилась электронная газета ZIV.ru. Напомним, что бананы содержат большое количество витаминов группы B, а также магний, и за счет этого сочетания способствуют оздоровлению нервной системы. При этом, имея низкий гликемический индекс, бананы не перерабатываются аналогично «быстрым» углеводам, — они обеспечивают запас энергии без скачков сахара. Что касается банановой кожуры, то ее, по мнению экспертов, полезно употреблять в обработанном виде: вареной или сушеной.
«Кожура банана содержит клетчатку, регулирующую работу кишечника, калий, магний, белок, витамины А, В, С. Благодаря содержанию большого количества лютеина банановая кожура может улучшать зрение», — приводится мнение специалистов.
Интересно, что до этого представитель Королевского медицинского сообщества Великобритании, доктор Мэрилин Гленвилл, доказывал: люди совершают ошибку, избавляясь кожуры овощей и фруктов. По слвоам ученого, все продукты отличаются био-синергией: питательная польза одной их части подкрепляется ценными микроэлементами в другой части. По данным МедикФорума, целый ряд фруктов и овощей обладают кожурой, особенно полезной для здоровья во многих отношениях.
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