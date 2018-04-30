Восковые тайны. 6 способов сделать свечу своими руками

30 апреля отмечается Международный день свечника. Праздник приурочен ко дню святого Зосимы, покровителя пчеловодства. По легенде, именно он, возвращаясь из дальних странствий, принес в набалдашнике своего посоха пчелиную матку, положив начало этому промыслу на Руси.

По традиции, в последний день апреля пчеловоды устанавливают ульи на пасеках. Благодаря пчелиному воску свечное дело получило когда-то новое развитие, до этого источником света служили сальные и жировые свечи. В 1825 году французский химик Мишел Эжен Шеврель создал стеариновую свечу. В 1830 году его немецкий коллега Карл фон Райхенбах изобрел парафин. С тех пор парафин и стеарин в том или ином виде входят в состав большинства свечей. С появлением электричества они перестали быть единственным источником света и приобрели декоративное значение, а само ремесло превратилось в искусство. Мастера-свечники состязаются в изготовлении восковых и парафиновых изделий, ставших элементом современной эстетики.

При этом каждый может попробовать свои силы и зажечь свечу, созданную собственными руками. Воск для «домашней» свечи может быть парафиновым, натуральным пчелиным, соевым, полученным из бобов. Подойдут в качестве сырья и старые недогоревшие свечи. SPB.AIF.RU рассказывает простые способы для изготовления свечей.

Парафиновая свеча

Воск нужно расплавить на «водяной бане», установив одну кастрюльку в другую. Парафиновый воск «тает» при температуре 122-140 градусов. Для измерения температуры используйте «кондитерский» термометр. Формой для свечи выберите небольшую емкость из термостойкого материала, например, простой стаканчик из-под йогурта или формочку для выпечки. Чтобы сделать фитиль, понадобится хлопчатобумажная нить — заплетите ее косичкой. Перед заливкой формы пропитайте нить воском. Проколите донышко стаканчика и вставьте готовый фитиль, завязав узелок на конце, что помешает парафину вытекать. Чтобы установить фитиль строго вертикально, привяжите его свободный конец к палочке или карандашу, горизонтально уложенному поверх формы.

Заливку парафином делайте постепенно — сначала заполните только дно формы и дайте немного остыть. Заливайте слоями, чтобы ничего не вытекало из проделанного в дне отверстия. Заготовку остудите, но не в холодильнике, иначе заливка получится неравномерной. Когда остынет до комнатной температуры, потяните за нить, предварительно развязав узелок на другом конце. Если свеча не извлечется, форму можно разрезать. Свеча готова.

Гелевая свеча

Гелевую свечу изготавливают по аналогичной технологии с парафиновой. Форму заливают специальным свечным гелем, гелевым воском. Получаются красивые прозрачные свечи. Их можно украсить дополнительными элементами — бусинками, камешками, пуговками, даже кусочками фруктов. Все детали, опущенные на дно до заливки гелем, там и останутся, а уложенные в уже залитую форму как бы повиснут на поверхности.

Ароматические свечи

Чтобы получить аромасвечи, перед заливкой добавьте в воск эфирные масла. Например, масло лаванды или смесь масел апельсина и гвоздики, лимона и кедра. Свечу с ароматом орхидеи или лаванды можно окрасить в фиолетовый цвет, с эфирным маслом лайма — в салатовый, свечу с ароматом ванили и корицы лучше выдержать в бежево-коричневых тонах.

«Фруктовые» свечи

Разрежьте лимон на половинки, очистите от мякоти. Половинка лимона станет формочкой и одновременно подсвечником. Растопите воск на водяной бане, добавьте в него пищевой краситель и цветы лаванды, перемешайте. В центре лимонной половинки закрепите фитиль и залейте растопленным воском. Поместите в прохладное место, чтобы лимонная свеча остыла.

Кофейные свечи

Самый простой способ сделать кофейную свечу — добавить в уже расплавленный воск зерна кофе. Если хотите придать аромат, добавьте молотый кофе. Можно украсить зернами поверхность изделия. Для этого осторожно извлеките еще не совсем застывшую свечу из формы и обложите зернами, осторожно прижимая их пальцами.

«Горячий декупаж»

Декупаж свечи требует особого терпения, хотя сама свеча для этого используется готовая, не менее шести сантиметров в диаметре, чтобы огонь с фитиля не добрался до нанесенного узора. Потребуется специальная многослойная салфетка, позволяющая нанести аппликации. Разгладьте салфетку на поверхности свечи круговыми движениями нагретой на огне ложкой. Когда салфетка практически впитается в парафин, получится красивая свеча с прозрачным рисунком. Чтобы добавить блеска, можно опустить ее в специальный лак.