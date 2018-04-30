Могу ли я готовить как… Владимир Путин?

Российский президент очень любит пироги, как и я. Однако я не потерплю диссидентов, сомневающихся в моей способности приготовить тесто.

Аппетиты Владимира Путина распространяются на целый ряд вещей, не в последнюю очередь на значительные куски территории Украины, однако одним из его любимых блюд является пирог. Его мама готовила самые разные пироги, вот почему он их сегодня так любит.

У большинства пирогов довольно простые рецепты — нужно сделать из теста большую форму и крышку для нее, затем нужно приготовить какую-нибудь начинку, вылить ее в большую форму, накрыть крышкой и поставить все это в печку на 40 минут — и ура! Пирог готов.

При приготовлении пирога во мне удивительно быстро обнаруживается мой внутренний кремлевский дипломат — или при этом появляются снисходительные западники в моих коллегах — либо одно, либо другое. Когда люди узнают, что ты собираешься испечь пирог, они спрашивают, какое ты будешь покупать тесто. На это я отвечаю, что, будучи кулинарным обозревателем, я сделаю свое собственное проклятое тесто, а любое другое предположение является глубоко оскорбительным без проведения ООН предварительно тщательного расследования.

«Но почему?» — спрашивает кто-то в редакции. «Потому что мое тесто будет намного вкуснее, чем любой купленный мной полуфабрикат», — объясняю я. А они в ответ: «Ты уверен?»

Поэтому я решаю поискать другой рабочий стол. Когда я начинаю понимать, что ситуация на работе становится немного напряженной, я направляю SMS своей супруге и прошу ее купить мне мясо для заправки. Она отвечает: «Конечно, но какое тесто я должна купить?» А я говорю: «Я сам сделаю тесто, а на любое другое предложение я буду реагировать с помощью самого сильных дипломатических шагов». А она отвечает: «Похоже, это просто потеря времени».

Я возвращаюсь к своему столу раздраженным, а мой коллега спрашивает: «Так какое тесто?» А я говорю: «Вероятно, песочное тесто, поскольку это довольно просто». А они спрашивают: «А, ты все еще делаешь вид, что сам будешь готовить тесто?» А я говорю: «Послушайте, я вынужден протестовать в самой сильной форме».

Затем мой рабочий день заканчивается, и я направляюсь в супермаркет, где покупаю несоленое масло для того, чтобы сделать тесто. Однако я чувствую себя усталыми и думаю: «Если честно, то кто узнает?» Поэтому я покупаю пресное слоеное тесто компании Jus-Rol, в котором и будет размещаться моя великолепная тушеная говядина. Получается очень вкусно, но удовлетворения нет. И я думаю: готов поспорить, что именно так Путин думает о Крыме.