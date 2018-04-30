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Шведский салат по-деревенски — блюдо для активных и энергичных
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Шведский салат по-деревенски — блюдо для активных и энергичных 

7dach.ru 4 часа назад
Фото: 7dach.ru
Блюдо, состоящее из простых ингредиентов и приготовленное с душой, всегда особенно вкусное. А еще такая еда заряжает энергией и дает силы. Для тех, кто трудится на своем дачном участке, это особо актуально. Попробуйте шведский салат по-деревенски и убедитесь в этом сами. Захочется добавки!
Шведский салат по-деревенски/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia
Понадобится:
800 г картофеля,
2 красные луковицы,
1 красное яблоко,
1 ст. ложка белого винного уксуса,
щепотка сахара,
150 г копченой грудинки,
1 ст. ложка сока лимона,
1 ст. ложка рубленого укропа,
1 огурец,
соль, белый молотый перец по вкусу,
200 г сметаны.
Приготовление:
Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать кружками. Грудинку нарезать полосками и обжарить на сухой разогретой сковороде до хруста. Полить картофель вытопившимся жиром.
Яблоки и огурец нарезать кубиками, лук нарезать кольцами. Сбрызнуть яблоки лимонным соком.
Смешать картофель, лук, огурец, яблоки и грудинку. Сметану взбить с уксусом, сахаром, солью и перцем. Полить салат. Сверху посыпать укропом.
Время приготовления: 1 час 10 минут. В одной порции 345 ккал. Белки — 23 г, жиры -10 г, углеводы — 15 г.
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