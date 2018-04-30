Шведский салат по-деревенски — блюдо для активных и энергичных

Блюдо, состоящее из простых ингредиентов и приготовленное с душой, всегда особенно вкусное. А еще такая еда заряжает энергией и дает силы. Для тех, кто трудится на своем дачном участке, это особо актуально. Попробуйте шведский салат по-деревенски и убедитесь в этом сами. Захочется добавки!

Шведский салат по-деревенски/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia

Понадобится:

800 г картофеля,

2 красные луковицы,

1 красное яблоко,

1 ст. ложка белого винного уксуса,

щепотка сахара,

150 г копченой грудинки,

1 ст. ложка сока лимона,

1 ст. ложка рубленого укропа,

1 огурец,

соль, белый молотый перец по вкусу,

200 г сметаны.

Приготовление:

Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать кружками. Грудинку нарезать полосками и обжарить на сухой разогретой сковороде до хруста. Полить картофель вытопившимся жиром.

Яблоки и огурец нарезать кубиками, лук нарезать кольцами. Сбрызнуть яблоки лимонным соком.

Смешать картофель, лук, огурец, яблоки и грудинку. Сметану взбить с уксусом, сахаром, солью и перцем. Полить салат. Сверху посыпать укропом.

Время приготовления: 1 час 10 минут. В одной порции 345 ккал. Белки — 23 г, жиры -10 г, углеводы — 15 г.