Какие майские без шашлыков? 10 рецептов для мангала

Сезон шашлыков уже открыт, поэтому мы тоже спешим предложить вам свои рецепты. В этой подборке вы найдете варианты приготовления шашлыка из мяса курицы и индейки с овощами, фруктами и разными специями. Иногда так хочется попробовать чего-то новенького!

1. Куриный шашлык с овощами

Куриный шашлык с овощами/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia

Понадобится:

800 г куриного филе,

3 стручка сладкого перца (разноцветного),

100 г копченой грудинки,

8 небольших клубней картофеля,

1 стручок перца чили,

2 луковицы,

4 ст. ложки оливкового масла,

4 ст. ложки томатной пасты,

4 помидора,

по 1 ст. ложке лимонного сока, меда, соевого соуса и крахмала,

1 ч. ложка молотой паприки,

молотый черный перец, соль по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе вымойте, хорошо обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Сладкий перец вымойте, хорошо обсушите, каждый стручок разрежьте пополам, удалите плодоножки с семенами мякоть нарежьте квадратами.

Грудинку нарежьте ломтиками. Картофель вымойте, очистите и нарежьте кружочками. Подготовленные ингредиенты, чередуя, нанижите на шампуры (курица, перец, грудинка, картофель, курица…). Обжарьте со всех сторон на гриле или над углями.

Для соуса перец чили нарубите, предварительно удалив семена. Лук очистите и мелко нарежьте. Помидоры очистите, мякоть измельчите в блендере.

В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук с перцем чили. Добавьте томат-пасту, помидоры и тушите 10 минут. Приправьте молотой паприкой, лимонным соком, медом и соевым соусом.

Держите на огне еще 5 минут и снимите с огня. Готовый шашлык подайте с соусом. Можно украсить веточками зелени.

2. Шашлычки из индейки

Шашлычки из индейки/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia

Понадобится:

500 г филе индейки,

1 зубчик чеснока,

4 ст. ложки оливкового масла,

8 маленьких шариков сыра моцарелла,

по 1 стручку зеленого и желтого сладкого перца,

6 помидоров,

70 мл майонеза,

2 ст. ложки рубленого базилика,

1/3 ч. ложки сушеной душицы,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Филе индейки вымойте, обсушите и нарежьте кубиками. Посолите и поперчите. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Половину его смешайте с душицей, 2 ст. ложками оливкового масла, перемешайте с индейкой и оставьте на 15 минут.

Затем обжарьте филе со всех сторон на оставшемся масле. Выложите на подогретые тарелки. Сладкий перец вымойте, обсушите, каждый стручок разрежьте пополам, удалите сердцевину с семенами и нарежьте квадратиками. Помидоры вымойте, обсушите и нарежьте кружочками.

Для соуса оставшийся чеснок смешайте с майонезом и рубленым базиликом. Посолите и поперчите. На деревянные шпажки нанижите поочередно филе индейки, сладкий перец, моцареллу и помидоры. Выложите на тарелки. Соус подайте отдельно.

3. Шашлык из индейки

Понадобится:

1,5 кг филе индейки,

3 больших луковицы,

2 сладких перца разного цвета,

50 г кинзы,

100 г майонеза,

100 г кетчупа,

красный и черный молотый перец, соль.

Для украшения:

зеленый лук, кинза,

огурцы, помидоры.

Приготовление:

Филе нарезать небольшими кусочками, выложить в кастрюлю. Лук очистить, нарезать полукольцами, перемешать с филе. Кинзу мелко нарезать и добавить к филе и луку. Добавить в кастрюлю с филе майонез, кетчуп, разный молотый перец, соль. Мариновать 1-3 часа.

Перец очистить, нарезать квадратиками по размеру филе. Нанизать шашлык на шпажки, чередуя филе, лук и перец. Запекать на углях до готовности или в духовке при температуре +220°С 25-30 минут.

4. Шашлык из курицы с яблоками

Шашлык из курицы/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

1 кг куриного филе,

5 кислых яблок,

3 ст. ложки лимонного сока,

150 мл белого сухого вина,

2 ст. ложки соевого соуса,

1/2 ч. ложки молотого тмина,

тертая цедра 1 лимона,

2 красные луковицы,

зелень для украшения.

Приготовление:

Куриное филе вымойте и нарежьте небольшими кусочкам, сложите в кастрюлю. Яблоки вымойте, 3 шт очистите и натрите на крупной терке. Остальные нарежьте кружочками и сбрызните лимонным соком.

Тертые яблоки перемешайте с вином, соевым соусом, тмином, цедрой. Куриное филе перемешайте с получившимся яблочным маринадом, кастрюлю прикройте крышкой и поставьте в холод на 1 час.

Лук очистите и нарежьте кольцами. Подготовленные кусочки филе нанижите на шампуры вперемежку с яблоками и луком. Жарьте до подрумянивания. Перед подачей на стол украсьте зеленью.

5. Шашлык с ананасами

Шашлык с ананасами/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

1 кг куриного филе,

4 луковицы,

3 киви,

кусочек корня имбиря (около 3 см),

1 банка консервированных ананасов кольцами,

2 апельсина,

2 ст. ложки соевого соуса,

специи для мяса,

2 небольших яблока,

свежемолотый перец.

Приготовление:

Филе вымыть, обсушить, нарезать кусочками, сложить в миску. Лук очистить и нарезать кольцами. Киви очистить, мелко нарезать, потолочь до однородной массы.

Имбирь вымыть, очистить и натереть на мелкой терке. Ананасы откинуть на сито, жидкость собрать. С апельсинов снять теркой цедру, сок отжать.

Приготовить маринад. Мякоть киви, имбирь, жидкость из-под ананасов, апельсиновый сок и цедру перемешать с соевым соусом. Добавить специи для мяса. Получившимся соусом залить мясо и оставить на 3 часа.

Каждый кусочек ананаса разрезать пополам. Яблоки вымыть, обсушить, удалить сердцевины и нарезать крупными ломтиками. На шпажки вперемежку нанизать мясо, ананасы, мясо, яблоки. Обжарить на гриле или открытом огне.

6. Шашлычки из индейки в апельсиновом соке

Понадобится:

600 г филе индейки,

сок 1 апельсина,

2-3 зубчика чеснока,

1-2 ст. ложки оливкового масла,

по щепотке сушеного тимьяна и базилика,

соль, перец.

Приготовление:

Чеснок очистить и мелко нарезать или пропустить через пресс. Индейку вымыть, обсушить на бумажном полотенце, затем нарезать одинаковыми кусочками, сложить в миску.

Апельсины очистить и отжать из них сок, добавить к индейке, затем влить оливковое масло, положить измельченный чеснок, травы, приправить солью и перцем по вкусу, хорошо все перемешать. Накрыть крышкой и убрать в холодильник на несколько часов.

Нанизать кусочки индейки на шпажки. Подготовить гриль или разогреть сковороду. Обжарить шашлычки со всех сторон до полной готовности.

7. Шашлык из индейки с болгарским перцем

Шашлык из индейки/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

800 г филе индейки,

2 ч. ложки шалфея (или других пряностей),

100 г бекона,

сок двух небольших лимонов,

2 ст. ложки оливкового масла,

соль, черный молотый перец и острые специи по вкусу,

3 разноцветных болгарских перца.

Приготовление:

Филе индейки вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Мясо нарезать кусками со стороной примерно 3 см. В большой кастрюле смешать лимонный сок, оливковое масло, перец и шафран.

Положите индейку в маринад и перемешать таким образом, чтобы он полностью покрыл мясо. Кастрюлю накрыть пленкой или крышкой и убрать в холодильник на ночь.

Перец вымыть, обсушить и нарезать большими кусочками. Красную луковицу очистить, также нарезать большими кусочками. Бекон нарезать полосками и свернуть каждую в рулетик.

На шампур попременно нанизывать кусочек индейки, затем рулетик из бекона, перчик, лук. Обжарьте над углями до готовности, часто переворачивая и поливая маринадом. Подайте к столу с салатом из свежих овощей, зеленью, картофелем.

8. Куриные шашлычки по-домашнему

Понадобится:

600 г куриного филе,

200 г шампиньонов,

200 г помидоров,

1 ст. ложка шафрана,

1 ст. ложка молотой паприки,

5 ст. ложек оливкового масла,

соль, перец по вкусу.

Для украшения:

сладкий перец,

листья салата,

зелень укропа.

Приготовление:

Куриное филе вымыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками. Шампиньоны обтереть влажной салфеткой или вымыть, очистить, нарезать тонкими ломтиками. Грибы небольшого размера можно оставить целыми.

Соединить в миске грибы и филе, влить оливковое масло, добавить шафран, паприку, соль и перец. Все хорошо перемешать и оставить мариноваться при комнатной температуре на 4-5 часов.

Помидоры вымыть, обсушить и разрезать каждый на 4 части. Если используете черри, их следует оставить целыми. Нанизать на небольшие деревянные шпажки, чередуя филе, грибы и помидоры.

Выложить шашлычки на смазанный оливковым маслом противень и запекать в духовке около 35 минут при +200°С.

Выложить готовые шашлыки на блюдо, выстланное листьями салата. Гарнировать отварным картофелем. Украсить полосками сладкого перца и зеленью укропа.

9. Конфетка-шашлык из баклажана и курицы

Конфетка-шашлык из баклажана и курицы/Фото: А. Соколов/BurdaMedia

Понадобится:

3 небольших баклажана,

2 куриных филе,

1 крупный сладкий перец.

Для маринада:

50 мл соевого соуса,

1 ст. ложка лимонного сока,

2 ст. ложки оливкового масла,

1 ст. ложка меда,

1 ч. ложка молотой сладкой паприки,

соль, молотый черный перец по вкусу.

Для украшения:

листья салата,

зелень петрушки.

Приготовление:

Овощи вымыть. Баклажан нарезать колечками, посолить и отложить.

Для маринада соединить соевый соус, лимонный сок, оливковое масло, мед, паприку, молотый черный перец и соль по вкусу, перемешать.

Куриное филе вымыть, нарезать наискосок кусочками толщиной около 1 см. Выложить в маринад и оставить на 1 час.

Сладкий перец очистить от семян, нарезать крупными квадратами. Баклажаны промыть от соли, слегка обсушить бумажным полотенцем.

Нанизать на деревянную шпажку поочередно кружочки баклажана, кусочки куриного филе и перца. Готовый шашлык тщательно завернуть в фольгу в виде конфеты.

Запекать в разогретой до +170°С духовке 40 минут или готовить на углях.

Готовые шашлычки выложить на тарелку с листьями салата. Украсить блюдо зеленью петрушки и ломтиками перца. Можно подать блюдо в фольге.

10. Шашлык куриный с кабачком

Шашлык куриный с кабачком/Фото: А. Соколов/BurdaMedia

Понадобится:

0,5 кг куриного филе,

300 г сметаны,

2 кабачка или цуккини,

корица, черный молотый перец.

Для украшения:

1/2 сладкого перца,

1/2 огурца,

перья зеленого лука,

зелень петрушки.

Приготовление:

Куриное филе вымыть, нарезать небольшими кусками. Для маринада в сметану высыпать корицу и черный молотый перец, перемешать. Куски куриного филе выложить в маринад, перемешать.

Кабачок разрезать тонким ножом вдоль на полосы. Полосы выложить в миску, залить кипятком. Затем вынуть из воды, слегка обсушить. Куриное филе вынуть из маринада, обернуть каждый кусок полоской кабачка и нанизать на деревянные палочки.

Подготовленные шашлычки выложить на смазанный растительным маслом противень и запечь в духовке в течение 25 минут при +200°С.

Готовые шашлычки выложить на блюдо. Украсить листьями салата, полосками сладкого перца, зеленью петрушки и ломтиками огурца.