5 рецептов идеального фондю + секреты приготовления

Слово фондю переводится как «расплавление», что в общем-то очевидно, ведь в основе этого блюда — расплавленный сыр. Впервые фондю приготовили в 18 веке в швейцарском городке Невшатель. В оригинальном рецепте 4 ингредиента — 2 разновидности сыра, вино и мука. Позднее популярной станет и другая разновидность фондю, в которой сыр заменят отличным швейцарским шоколадом.

Так в чем же секрет успеха фондю и как правильно его готовить? С удовольствием рассказываем.

Готовя традиционное швейцарское фондю, хозяйки уделяют огромное внимание каждому из ингредиентов. Его основу обычно составляют два сыра — Грюйер и Эмменталь. Именно это сочетание идеально подходит для приготовления фондю.

Однако многие повара считают, что чем больше разных видов сыра вы объедините, тем интереснее будет ваше блюдо. Какие сыры тоже подойдут?

Аппенцеллер

Вашрен

Чеддер

Фонтина

Плезант-Ридж Резерв

Канталь

Хохибриг

Салер

Раклет

Каждый швейцарский город имеет свой собственный рецепт фондю. Например, в Женеве это блюдо готовят из трех сортов сыра. Но секрет женевского фондю в другом — в добавлении грибов, которые дарят блюду необыкновенный аромат.

Иногда повара кладут в фондю сливы и сидр. Но эти ингредиенты встречаются не так часто, как, например, чеснок, который добавляют из-за особого аромата. Измельченный чеснок в фондю бросают редко, чаще разрезанным пополам зубчиком тщательно протирают дно и стенки кастрюли.

Что еще можно добавить? Свежий тимьян, орегано, красный острый и белый перец, паприку, мускатный орех, имбирь.

По швейцарской традиции отдают предпочтение сухому белому вину. Отлично подойдут вина Пикпуль де Пине с богатыми фруктовыми ароматами или Мюскаде. Тоже в ходу, но в меньшем почете — Совиньон Блан и Шардоне.

Другим важным компонентом является так называемый кирш, он же — киршвассер. Это чистый вишневый бренди, который добавляют к сырам, чаще к молодым. Довольно часто в рецептах указывают, что кирш — необязательный ингредиент. Но не лишайте себя удовольствия попробовать фондю с этим крепленым напитком.

Изначально в далеком 18 веке фондю было не изысканным блюдом, а способом спасти продукты: в ход шли старый сыр и черствый хлеб. Засохший хлеб, который макали в расплавленный сыр, казался не таким уж и непригодным для еды.

Сегодня сырное фондю обычно подают с отварным картофелем, корнишонами (или другими соленьями) и оливками. И, конечно, с белым хлебом. В идеале — с хрустящим французским багетом или итальянской чиабаттой. Отлично подойдет и ореховый хлеб (лучше с грецкими орехами). Также подойдут к сырному фондю бланшированные овощи (особенно помидоры) и фрукты (например, груши и виноград). Не забудьте подать к столу и лучший напиток для ужина из фондю — белое вино.

Немного окунулись в историю, познакомились с сырами и винами, подходящими для фондю, а теперь пора на кухню. Попробуем приготовить свое идеальное фондю!

1. Протереть дно и стенки кастрюли из нержавеющей стали разрезанным пополам зубчиком чеснока. 2. Поставить кастрюлю на водяную баню, не допуская контакта дна кастрюли с кипящей водой. 3. Добавить в кастрюлю вино и подождать, пока оно разогреется. 4. В глубокую миску положить тертый сыр и кукурузный крахмал, перемешать. 5. Убавить огонь и добавить в кастрюлю сыр по одной горсти, помешивая. Пока предыдущий сыр не расплавится, не кладите в кастрюлю следующую горсть. 6. Помешивать, пока весь сыр не растает в вине, образуя гладкий, глянцевый сырный соус. На этой уйдет около 10 минут. Важно следить за температурой — фондю не должно закипеть. 7. Когда весь сыр растает, добавить лимонный сок и кирш, перемешать. 8. Приправить солью и перцем. 9. Подавать с поджаренными кубиками хлеба и слегка бланшированными овощами.

Хотя традиционное сырное фондю не обходится без вина, есть множество безалкогольных рецептов. Вот один из них. Примечателен он еще и необычной подачей — багет режут кубиками и сразу опускают в сыр.

1. Сыр натереть на терке. 2. В средней кастрюле тщательно перемешать сливки и сыр. Варить на медленном огне, часто помешивая, до тех пор, пока сыр полностью не растает. Это займет около 5-7 минут. 3. Нарезать багет небольшими кубиками. 4. Аккуратно перемешать нарезанный багет с сыром. 5. Немедленно подавать.

1. В сковороде растопить сливочное масло, обжарить фарш. 2. Обжаренный фарш протереть через сито в миску, добавить туда желтки и сливки, тщательно перемешать. 3. На водяной бане растопить сыр, постоянно помешивая, добавить в него мясную массу, затем влить вино и, помешивая, всыпать муку. 4. Приправить солью и перцем. 5. Переложить закипевшую массу в фондюшницу, поставить на стол над горелкой. 6. Подать к фондю нарезанный кубиками хлеб (перед подачей можно слегка обжарить его в духовке) и оливки.

1. Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками. 2. В сковороде растопить сливочное масло, обжарить чеснок. 3. Добавить в сковороду помидоры, тушить 10 минут на слабом огне. 4. Массу охладить и протереть через сито. Переложить ее в кастрюлю для фондю, добавить сыр, сливки, муку. Помешивая, готовить на слабом огне до сметанообразной консистенции. 5. Приправить молотым орегано, солью и перцем. 6. Поставить кастрюлю с фондю на горелку посередине стола. 7. Накалывать на вилки кусочки цукини, цветной капусты и хлеба, окунать в едва кипящую сырную массу и выкладывать на тарелки.

Помимо традиционного сырного, в мире очень распространено шоколадное фондю. Мы предлагаем вам карамельный вариант. Вам потребуется меньше 15 минут, чтобы приготовить оригинальное блюдо. Карамельное фондю рекомендуют подавать с печеньем, ягодами, фруктами, зефиром и засахаренным имбирем.

1. Соединить в сотейнике сахар и воду. Помешивая деревянной ложкой, варить до тех пор, пока сахар не раствориться. Накрыть крышкой и довести до кипения. Варить еще 1 минуту. 2. Увеличить огонь, снять крышку и варить, постоянно вращая сотейник за ручку до тех пор, пока карамель не потемнеет. 3. Добавить сливки и ваниль, перемешать деревянной лопаточкой. 4. Перелить карамель в фондюшницу, поставить на стол над горелкой.