Как в Греции фаршируют оливки и кто этим важным делом занимается

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

Путешествуя по гостеприимной и хлебосольной Греции, вы все время будете видеть большие оливковые плантации и маленькие оливковые сады. А на вашем столе каждый день будут соленые и маринованные оливки, очень разные и очень вкусные. Обязательно наведайтесь там на какой-нибудь рынок и найдите прилавок с оливками. Как известно, в сыром виде эти замечательные плоды не употребляют, они слишком горькие и твердые. Часть урожая ежегодно уходит на производство оливкового масла, а остальное солят и маринуют. Вот как раз на рынках и можно увидеть — и попробовать — самые разные версии этого аппетитного пряного продукта.

Непременно пообщайтесь с продавцами, даже если греческого языка не знаете: сами удивитесь, как легко говорить с местными жителями про еду. Узнаете много интересного и полезного для себя. Ведь разные сорта оливок и обрабатывают по-разному, меняются составы рассолов и маринадов, сроки выдержки и условия хранения. И используют их потом тоже в разных гастрономических ситуациях. Скажем, в легендарный «деревенский» салат (Horiatiki salata), который по всему миру — и у нас тоже — называют просто греческим, сами греки кладут вполне определенные оливки, и они могут объяснить, почему именно такие.

Во многих деревушках Пелопоннеса в центральной части страны по-прежнему принято солить и мариновать собственноручно собранные оливки из своих небольших садов. Нередко это всего несколько олив на приусадебном участке. Деревья очень старые, но все еще обильно плодоносят, и плоды очень качественные, вот только объемы невелики, хватает только для собственного употребления.

А вот те оливки в разнокалиберных банках, которые продают в маленьких магазинчиках и громадных супермаркетах, обрабатывают на крупных заводах. Там оливки выдерживают в больших пластиковых бочках. Перед этим их еще и сортируют по размеру, чтобы просаливались равномерно и одновременно. Самых крупных приходится чуть больше сотни на один килограмм веса, можете представить их размеры.

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