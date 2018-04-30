Простые секреты приготовления вкусного шашлыка

На первомайские выходные все россияне традиционно выезжают на дачи, устраивают вылазки в леса, парки, и, конечно же, зовут друзей на шашлыки. Однако в приготовлении мяса на шампурах есть некоторые хитрости, которые позволят сделать ваше блюдо ароматным и буквально тающим во рту.

Мясо — всему голова Не секрет, что качество мяса, как главного ингредиента в шашлыках, несет в себе едва ли не решающую роль успешных посиделок у мангала. А потому за поиском подходящих кусков лучше отправится туда, где есть возможность визуально оценить внешний вид мякоти, в то время как в супермаркетах упакованные вырезки крайне трудно рассмотреть со всех сторон. Итак, обращаем ваше внимание, что поверхность мяса должна быть матовой, без интенсивного блеска, при надавливании куски мяса должны быть упругими, не мокрыми и не выделять сок. Также советуем вам отдавать предпочтение цельным кускам, которые вы правильно нашинкуете дома. Лука много не бывает Для тех, кто предпочитает сам заготавливать мясо накануне, мы напоминаем о важности лука, ведь он является основным ингредиентом, обеспечивающим маринование. Его сок проникает в мясо, смягчая и придавая нежность, а потому жалеть головок не нужно, рекомендуемая пропорция веса лука и мяса — один к двум. Более того, нарезанный полукольцами лук следует сначала хорошенько помять руками, чтобы он пустил сок, и лишь после перемешать его с мясом.

Как правильно нарезать и нанизывать мясо Постарайтесь нарезать мясо для шашлыка поперек волокон, также не делайте слишком большие куски. Идеальный размер и форма нарезки мяса — по подобию спичечного коробка. Нанизывая же шашлык на шампур, не оставляйте зазоров — пусть мясо плотно прилегает друг к другу, но и сминать, разумеется, тоже не стоит. При желании, можете разбавить куски мяса овощами. И с чем же жарить шашлыки? На один шампур стоит нанизывать продукты, которые приготовятся за одинаковое время. А потому, несмотря на популярность идеи, чередовать куски мяса с луком нежелательно. Обратите свой взор на болгарский перец, баклажаны, кабачки, недурно будет использовать и сало — оно придаст мясу дополнительной сочности и не превратится в угольки за время пребывания на мангале.

На какой высоте жарить? Немаловажно и расстояние между мясом и углями. Если поместить шашлык слишком низко — он подгорит. Слишком высоко — будет сыроват. Идеальной считается высота, равная ширине мужской ладони. К тому же помните, что вы можете освободить часть мангала от углей и передвигать туда свежеприготовленные шашлыки, чтобы они там «дошли», будучи в тепле. Когда рука устала раздувать угли Вряд ли вы получите удовольствие от приготовления шашлыка, если все время будете стоять над углями, размахивая картонкой. Если вы попали в такую ситуацию, значит, ваши угли уже ни на что не годятся, и вы скорее вялите мясо, чем жарите. Качать мышцу опахалом стоит в самом начале процесса для быстрого возгорания углей. А потому в превентивных мерах полезно во время жарки мяса где-то отдельно в укромном уголке продолжать пережигать дополнительные угли, чтобы после использовать их по мере необходимости. Кстати, подкладывая жаркие угли под шашлык, не поленитесь убрать мясо с мангала — поверьте, зола в блюде вам ни к чему.

О пользе соли Иногда во время жарки шашлыков потухшие угли разгораются вновь, и почему-то принято заливать возникший огонь водой или вином. Однако дым и пар вредят шашлыку, а потому разумнее справится с проблемой, присыпав возгорание солью. К тому же соль предотвращает образование копоти от капающего жира и позволяет углям дольше сохранить свой жар. К слову, солить само мясо лучше в конце приготовления, тогда шашлык получится нежнее. Гурманам посвящается Для тех, кто обращает внимание не только на вкус, но и аромат, предлагаем бросить на угасающие угли веточки ароматных трав, таких как розмарин, шалфей, тархун, лавровый лист. Тогда ваше блюдо приобретет легкий душистый пикантный запах, который оценит вся честная компания. Если же трав под рукой не оказалось, то в тех же целях можно за 5 минут до готовности мяса посыпать угли цедрой апельсина или лимона.

Ну и напоследок. Разумно подходите к рецептам маринада. Не стоит, заранее не зная результата, мариновать говядину в кока-коле, курицу в кетчупе и следовать рекомендациям прочих оригинальных и неизбитых рецептов. Если уж вам очень хочется попробовать что-то новенькое — предлагаем вам подборку интересных рецептов для маринада, без всяких излишеств и опасных для пищевода экспериментов.

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