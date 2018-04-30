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Студенты из Петербурга создали мороженое для похудения и роста мышц
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Студенты из Петербурга создали мороженое для похудения и роста мышц 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге студенты Университета ИТМО разработали мороженое для похудения и увеличения мышечной массы, сообщает пресс-служба вуза.
Идея создания необычного десерта принадлежит старшему лаборанту кафедры прикладной биотехнологии Малике Абдуллаевой. Вместе с магистрантами она придумала новый рецепт мороженого, убрав из состава жир, сахар, ароматизаторы и искусственные красители и добавив протеин и заменители глюкозы.
От такого мороженого нельзя поправиться, наоборот, оно стимулирует похудение и рост мышц. В 100 граммах продукта содержится 17,5 граммов белка, 4,7 граммов углеводов и лишь 1,9 граммов жира — всего 105,9 Ккал.
Десерт может стать полноправным заменителем протеинового коктейля.
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