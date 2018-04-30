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Студенты ИТМО создали мороженое для роста мышц
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Студенты ИТМО создали мороженое для роста мышц 

Собака 55 минут назад
Фото: Собака
Студенты Университета ИТМО создали мороженое, которое помогает похудеть и набрать мышечную массу. Продукт называется Pro&Ice («протеиновое мороженое»).
Необычный десерт разработала старшая лаборантка кафедры прикладной биотехнологии Малика Абдуллаева вместе с магистрантам программы «Технологическое предпринимательство Университета ИТМО». Из состава полностью убрали жир, сахар, ароматизаторы и искусственные красители. Вместо этого добавили протеин и заменители глюкозы.
В 100 граммах продукта содержится 17,5 граммов белка, 4,7 граммов углеводов и лишь 1,9 граммов жира — всего 105,9 Ккал.
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