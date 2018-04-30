Как вырастить полезную еду в своей квартире

Каждый, кто хоть изредка закупается в магазинах, знает, какого качества там овощи, фрукты и ягоды. Даже летом в супермаркетах овощи и фрукты — что по виду, что по вкусу — пластиковые. Что уж говорить о зиме и весне, когда единственное, что выдаёт в помидоре на полке магазинов помидор — это его форма и цвет. Ну и что делать тому, кто хочет есть свежие овощи, зелень или ягоды? Неужели придётся ждать конца лета или даже осени, чтобы сделать вкусный и полезный салат? Нет, есть другой выход — выращивание овощей, фруктов и ягод в домашних условиях. Для этого тебе не нужно много пространства, и выращивать растения можно даже в квартире. Мы расскажем о том, какие растения ты можешь вырастить у себя в квартире.

Листовой салат и зелень

Самое простое, что можно вырастить в домашних условиях — это листовой салат. Для этого тебе потребуется вертикальная система озеленения. Кто-то может рекомендовать выращивать листовой салат в гидропонной системе, но это лишние затраты: всё-таки такая система — недешёвое удовольствие, а салат растёт хорошо и без особых условий температурного режима и освещения. Другое, что можно выращивать в вертикальной системе озеленения — лук, петрушка, укроп и так далее. Естественно, что растения должны получать достаточное количество света, так что лучше всего расположить вертикальную систему озеленения напротив окна. В качестве простой и недорогой вертикальной системы озеленения ты можешь выбрать Minigarden. Заказать вертикальную систему озеленения →

Ягоды

В домашних условиях можно выращивать и ягоды. Но не обольщайся: огромный куст малины не взойдёт. Максимум — небольшие кустики, например клубника. Выращивать клубнику и подобные ягоды достаточно непросто: им нужно много света, удобрение питательными веществами и поддержание определённой температуры. С такой задачей вертикальная система озеленения уже не справится — тут нужна техника посерьёзнее. Для выращивания ягод лучше всего подойдёт небольшой гроубокс, в котором можно отдельно расположить от 5 горшков и более. Почему отдельно? Клубника, как и другие ягодные кустарники, нередко болеет, и если ее кусты будут расти в одной большой ёмкости, то есть риск потери всего урожая. В качестве гроубокса для выращивания ягод ты можешь выбрать HomeLab 100 Coolmaster KIT (600W) с габаритами 100x100x200см. Да, это дорогое устройство, зато в нём помещается 8 средних растений. Заказать среднегабаритный гроубокс →

Овощи и фрукты

Но если тебе мало зелени и ягод и хочется покорять вершины агрономии, то, в принципе, в домашних условиях можно успешно выращивать многие овощи и фрукты. Так, например, в гроубоксе отлично растут огурцы и помидоры, особенно сорта черри, которые, кстати, зимой ты сможешь продавать и неплохо на этом зарабатывать. В гроубоксе можно выращивать и некоторые сорта лимонов. Несмотря на небольшие размеры, лимонные кусты дают достаточно крупные плоды, так что у тебя всегда будут вкусные, ароматные и полезные фрукты. В гроубоксах умудряются выращивать даже мандарины и другие цитрусовые. Но помни, что для выращивания в домашних условиях тебе нужны специальные сорта — обычное зерно от покупного лимона вряд ли даст плоды. Для выращивания овощей и фруктов нужен большой гроубокс, например HomeLab 240 Coolmaster KIT (2400W) с размерами 240x240x200см. Это достаточно крупногабаритный аппарат, поэтому убедись, что у тебя достаточно свободного места в квартире. Заказать крупногабаритный гроубокс →

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