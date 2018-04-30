Чем заменить вредные соусы без ущерба для вкуса (и с пользой для фигуры)

Без заправок и ароматных соусов блюда действительно потеряют свой вкус и насыщенность, но есть полезная и вкусная альтернатива! Знакомьтесь: raw-майонез, в основе которого семечки подсолнечника, сметанный соус из свежего тофу и миндального молока, манговая заправка для фруктовых салатов и десертов. Главная прелесть в том, что приготовить это все можно очень быстро и просто. Попробуем!

RAW-майонез

Заправляйте им привычные салаты, сендвичи, фалафель, veg/raw блюда, и другие кулинарные эксперименты, требующие густого соуса.

Ккал на 100 гр: 426 Время приготовления: 7 минут

Ингредиенты:

Лен желтый — 30 гр. Фреш лимонный — 45 гр. Вода — 400 мл. Соль морская — 5 гр. Соль чёрная — 7 гр. Семечки подсолнечные — 70 гр. Чеснок очищенный — 12 гр. Масло растительное — 550 гр. Сироп топинамбура — 45 мл. Черный перец (молотый) — 1 гр.

Объем соуса: 1,15 кг (хватит на всех)

Приготовление: Берем все ингредиенты для соуса (кроме растительного масла) и в указанных пропорциях перемалываем в блендере в течение 30 секунд на максимальной скорости, затем уменьшаем скорость и через крышку блендера тонкой струйкой добавляем растительное масло и проводим 2 импульса турборежима.

Томатный соус

Идеален для приготовления пиццы и с любыми блюдами вместо кетчупа.

Ккал на 100 гр: 73 Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты:

Томатная закваска — 110 гр. Яблоко — 40 гр. Масло подсолнечное хол.отжима — 40 гр. Томаты вяленые — 30 гр. Сироп топинамбура — 10 гр. Паприка специя — 2 гр. Гвоздика молотая — 0,5 гр. Корица молотая — 0,5 гр.

Приготовление: Вяленые томаты порубить на мелкие кусочки. Все ингредиенты поместить в блендер, взбить в течение 30 секунд на минимальной скорости и оставить на 5 минут постоять, чтобы вяленые томаты разбухли. Второй раз взбивать 1 минуту на средней скорости до однородной консистенции. Вуаля, вы великолепны!

Raw-сметана

Идеальна с супами, особенно борщом, а также любыми десертами.

Ккал на 100 гр: 185 Время приготовления: 7 минут

Ингредиенты:

Сыр Тофу — 300 гр. Оливковое масло — 12 мл. Лимонный фреш — 7 мл. Яблочный уксус — 6 мл. Морская соль — 2 гр. Сироп агавы — 7 мл. Миндальное молоко — 210 мл.

Общий объем полученного соуса: 480 гр.

Приготовление: Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородной массы. Готовый соус перелить в стеклянную емкость и выдержать сутки с открытой крышкой при комнатной температуре, прикрыв полотенцем.

Соус «Манговый»

Рекомендуем к любым veg/raw блюдам, а также десертам: сырникам, блинчикам и даже мороженому.

Ккал на 100 гр: 160 Время приготовления: 5 минут

Ингредиенты:

Кокосовые сливки — 75 мл. Манго — 95 гр. Бананы — 30 гр. Общий объем полученного соуса — 200 гр.

Приготовление: Манго и бананы очистить от кожуры и нарезать небольшими кусочками. И главное — удержаться и не съесть. Все ингредиенты взбить в блендере до однородной массы. Все, ароматный фруктовый соус для десертов и фруктовых салатов готов! Всем ленивым посвящается.