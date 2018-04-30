В Башкирии подорожали сахар, морковь и капуста

pixabay.com В Башкирии проведен женедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Башкортостанстат опубликовал данные в своем отчете. По состоянию на 23 апреля выросли цены на фрукты, овощи, сахар-песок. Неизменной осталась цена только на хлеб из ржаной муки — 43,41 руб.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, поднялись средние цены на следующие продукты:

Сахар теперь стоит 34,13 руб. (+3,9% за неделю);

Морковь — 31,70 руб. ;

Капуста — 22,67 руб. ;

Лук репчатый — 22,39 руб. ;

Картофель — 28,22 руб.

Подорожали следующие мясные продукты (средняя цена за килограмм):

Куры охлажденные и мороженные — 109,92 руб. ;

Баранина — 353,66 руб. ;

Говядина — 304,63.

Но есть и приятная новость, по результатам мониторинга цены на некоторые продукты снизились:

свинина — 227,95 руб.,

яйца куриные — 51,95 руб. (цена за десяток),

масло подсолнечное — 89,73 руб.,

мука пшеничная — 27,29 руб.