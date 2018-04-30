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В Башкирии подорожали сахар, морковь и капуста
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В Башкирии подорожали сахар, морковь и капуста 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
pixabay.com  В Башкирии проведен женедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания. Башкортостанстат опубликовал данные в своем отчете. По состоянию на 23 апреля выросли цены на фрукты, овощи, сахар-песок. Неизменной осталась цена только на хлеб из ржаной муки — 43,41 руб.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, поднялись средние цены на следующие продукты:
Сахар теперь стоит 34,13 руб. (+3,9% за неделю);
Морковь — 31,70 руб. ;
Капуста — 22,67 руб. ;
Лук репчатый — 22,39 руб. ;
Картофель — 28,22 руб.
Подорожали следующие мясные продукты (средняя цена за килограмм):
Куры охлажденные и мороженные — 109,92 руб. ;
Баранина — 353,66 руб. ;
Говядина — 304,63.
Но есть и приятная новость, по результатам мониторинга цены на некоторые продукты снизились:
свинина — 227,95 руб.,
яйца куриные — 51,95 руб. (цена за десяток),
масло подсолнечное — 89,73 руб.,
мука пшеничная — 27,29 руб.
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