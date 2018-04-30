Сахар и овощи подорожали в Башкирии, подешевели яйца и подсолнечное масло

Итоги мониторинга за неделю с 16 по 23 апреля: сахар и овощи подорожали, подешевели яйца и подсолнечное масло. Об этом сообщил Башкортостанстат. Ведомство мониторит изменение цен на социально-значимые продукты и товары. По данным Башстата, за неделю с 16 по 23 апреля больше всего подорожал сахар — на 3,9%. Теперь его килограмм стоит 34,17 руб. На 2,7% выросли цены на морковь, она обходится покупателям в 31,7 руб. /кг, на 2% — на капусту (22,67 руб. /кг), на 1,7% подорожал картофель (28,22 руб. /кг), на 1,4% — репчатый лук (22,39 руб. /кг), на 1,3% — охлажденные и мороженые куры (109,92 руб. /кг), на 1% — яблоки (88,87 руб. /кг), на 0,8% — твердые и мягкие сычужные сыры (418,71 руб. /кг). Выросли, но практически незаметно, цены на баранину, говядину, мороженную рыбу, сливочное масло, рис и соль. Зато куриные яйца подешевели на 1,3% и стоят 51,95 руб. за десяток, подсолнечное масло — на 1,1%, его цена — 89,73 руб. /кг. Свинина — на 0,9% (стоит 227,95 руб. /кг), мука пшеничная — на 0,8% (27,29 руб. /кг). Также немного упали цены на гречневую и пшеничную крупу, чай, молоко, белый хлеб и вермишель.