Красная икра при беременности

В период беременности женщины стараются уделять большое внимания своему рациону для того чтобы будущий ребенок получил максимальное количество полезных веществ и появился на свет здоровым и крепким. МедикФорум выяснил, полезна ли беременным икра.

Витамины при беременности

Чтобы обеспечить поступление всех необходимых микроэлементов и веществ необязательно принимать синтетические витамины. Лучше пересмотреть и разнообразить свое меню. Красная икра — распространенный рыбный деликатес. Если его разложить на микроэлементы и витамины, то получится внушительный список, ничем не уступающий вкладышу многих аптечных витаминов. Но, прежде всего, икра — это источник белка, который полностью усваивается организмом. Таким достижением не могут похвастаться ни животный белок, ни творог, ни бобовые растения. А протеин, как известно, основа для строения организма. Вторым по важности веществом в составе красной икры выступает лецитин. Этот элемент помогает кровеносной системе «доставлять» все полезные витамины и кислород по организму. Третье место в составе этого деликатеса занимает фолиевая кислота. Этот витамин по праву считается лучшим другом беременных женщин. Она препятствует образованию пороков у плода, отвечает за формирование здоровой нервной системы ребенка. Именно по этой причине доктора прописывают курс фолиевой кислоты практически каждой беременной женщине.

Чем еще полезна икра?

Помимо этих важнейших элементов, в красной икре присутствуют такие витамины как: D, В А и E. Также в ее состав входит множество микроэлементов: железо, цинк, фосфор, магний и йод. Процент жиров в этом деликатесе равняется 10. И не обычных жиров, а особо полезных жирных кислот омега-3. Это вещество предупреждает отложение холестерина в организме и дает много энергии. Красная икра при беременности принесет только пользу, если этот продукт употреблять в пищу правильно. Но стоит отметить, что существуют нюансы, которые нужно учитывать беременным при составлении своего рациона. Первый и самый опасный — соль. Икра на наш стол попадает уже засоленная. Общеизвестным фактом является то, что соль задерживает жидкость в организме, которая, в свою очередь, накапливается и образует отеки. В случае если беременная склонна к отечности и анализ мочи показал наличие белка, то от красной икры лучше отказаться. Конечно, вы можете поискать икру с малым количеством соли, так называемая слабосоленая. Кроме соли в красной икре есть холестерин. Он будет абсолютно безвредным, если этот рыбный деликатес употреблять в умеренных количествах. Рекомендуемая максимальная доза красной икры — 300 г. Так что пара бутербродов с этим продуктом на завтрак принесет только удовольствие, пользу, а также восполнит почти половину суточной потребности организма в белке и фосфоре. И поднимет настроение, ведь ярко-рубиновый цвет давно используют в цветотерапии для лечения депрессий. Не смотря на осведомленность обо всех положительных и отрицательных сторонах красной икры, не стоит полагаться лишь на свои знания. Теперь вы отвечаете за двоих и в любых спорных вопросах лучше проконсультироваться с врачом, который на основе анализов и общего состояния, скажет, можно ли вам употреблять этот деликатес. Ранее ученые рассказали, что икра — это универсальный деликатес.