Витамин А для здоровья и красоты

Витамины и полезные вещества очень часто способны не только укрепить здоровье, но и помочь исправить некоторые недостатки внешности. Таким витамином является ретинол, или по-другому витамин А. МедикФорум собрал советы по употреблению витамина.

Как узнать дефицит витамина А Если вдруг у человека появилась перхоть, шелушится или стала сухой кожа, а в уголках глаз часто собираются корочки, то вполне возможно, что причиной таких симптомов стала нехватка этого вещества. Есть и более неприятные симптомы: усталость, снижение иммунитета, ухудшение зрения (особенно тяжело становится что-то разглядеть в сумерках). Естественно, при появлении нездоровых симптомов не стоит пытаться избавиться от них самостоятельно. Важно установить причину их появления вместе с врачом и начать правильное лечение. Витамин А очень устойчивый, потому он не потеряет большинство своих полезных веществ при готовке, поэтому продукты, его содержащие, можно есть как сырыми, так и приготовленными любым способом.

В каких продуктах содержится ретинол?

Есть очень много продуктов, в которых содержится ретинол. Больше всего он содержится в рыбьем жире, изготовленного из печени трески. Всего 4 граммов такого жира достаточно, чтобы восполнить его суточную норму для организма. Также его много в моркови, печени трески, тыкве, зелени, сливочном масле, яичном желтке, молоке (обязательно цельное, не обезжиренное), сливках. Восполнить нехватку ретинола в организме очень просто: достаточно ввести больше продуктов, в которых он содержится, а их на самом деле очень много. Витамин есть во многих фруктах (кураге, абрикосах, вишне, манго, маракуйе, яблоках, винограде), овощах и зелени (батате, моркови, листьях репы, шпинате, салате, зеленом луке, тыкве, кабачках, нори, листьях щавеля, сладком перце, петрушке, укропе, мяте, кориандре), продуктах животного происхождения (молоке, сливочном масле, твороге, твердых сырах, сливках, печени, яйцах и рыбе). Также его недостаток легко и быстро можно восполнить медицинскими препаратами. Одним из самых распространенных, дешевых и безопасных является рыбий жир. Он продается в виде небольших желтых капсул или в виде капель. Переизбыток ретинола в организме опасен, потому нужно при приеме витамина строго придерживаться инструкции или рекомендаций врача. Достаточно восполнять треть нормы с помощью препаратов, а остальное легко получить вместе с едой. При этом нужно помнить, что нехватка витамина столь же опасна, как и его избыток в организме, потому и увлекаться потреблением ретинола не стоит. Ранее эксперты рассказали, как сохранить кожу красивой.