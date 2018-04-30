Ученые нашли лучший способ употреблять воду

Пить воду полезно, но ученые Калифорнийского Университета считают, что употребление воды может быть связано с появлением неприятных эффектов, например, отечности. В воде как таковой нет ничего плохого, однако лучше употреблять больше овощей и фруктов, которые содержат влагу, заявили они. Вода, содержащаяся в овощах и фруктах, удовлетворяет потребность организма в жидкости вдвое эффективнее, чем обычная питьевая вода, установили американские специалисты. По их мнению, популярные сегодня советы выпивать по два литра воды каждый день побуждают многих людей пить не слишком нужную им, избыточную воду.

«Четвертая часть всей необходимой организму жидкости поступает из продуктов питания. Но именно эту часть нужно увеличить, употребляя больше продуктов, содержащих воду», — поделились своим мнением исследователи.

По их мнению, частое питье воды способствует быстрому выведению из организма кальция и других важных минералов. На этом фоне способны развиваться метеоризм, отечность, могут появиться мешки под глазами — знак задержки воды в тканях организма. Кроме того, ученые утверждают, что избыток воды в организме может делать человека вялым, задерживает обменные процессы и ускоряет старение. Употребляя овощи и фрукты, где много влаги, человек обеспечивает себя водой, которая легче проникает в клетки и оказывается более полезной для его здоровья, говорят исследователи. Такая влага более эффективно способствует эластичности тканей тела и суставов, а также транспортировке полезных веществ по организму, и обеспечивает нормальный пищеварительный процесс. Кроме того, именно благодаря такой жидкости активизируется процесс выведения из организма токсинов и продуктов переработки, что важно для поддержания упругости и молодости кожи, констатировали калифорнийские специалисты. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными были обусловлены пять главных факторов, влияющих на вес человека.