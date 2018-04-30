Диетолог раскрыла секрет «правильного» шашлыка

Майские праздники — это всеми любимое время, когда люди собираются семьями, открывают дачный сезон и устраивают пикники на природе. Традиционно главным блюдом праздничного стола в эти дни становится шашлык. Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН предупредила, готовить шашлык необходимо правильно. Иначе праздник будет иметь очень неприятные последствия.

«Шашлык — замечательный продукт. Но мне, как врачу-диетологу, сложно сказать, что это полезный продукт. Не полезный, однозначно, но вкусный. Это элемент удовольствия. И тут очень важно правильно выбрать мясо и правильно его замариновать, чтобы подготовить к термической обработке», — рассказала собеседница агентства.

Впрочем, шашлык совсем необязательно делать из мяса. Это может быть птица, овощи и даже грибы.

«С точки зрения правильного и здорового подходы я бы посоветовала использовать для шашлыка мясо курицы или охлажденное мясо говядины. Тем, у кого нет проблем с весом и работой желудочно-кишечного тракта, можно употреблять свиной шашлык», — отметила Королева.

Мясо, по ее словам, лучше всего подготовить самостоятельно, использовав полезные маринады — газированную воду, кефир или фруктовые соки: гранатовый, ананасовый или киви.

«Эти соки не только вкусные сами по себе, в их составе есть ферменты, улучшающие усвоение мяса. В качестве специи можно использовать карри. Эта пряность не только оказывает противовоспалительное действие на ЖКТ, но и является хорошим антисептиком для самого мяса. К карри подойдут острые специи, небольшое количество соли. Тогда мы будем гарантировано есть полезный продукт без боязни отравиться», — уверена врач-диетолог.

В качестве гарнира на столе вместе с шашлыком должны быть овощи и большое количество зелени. Они содержат в составе пищевые волокна, которые стимулируют работу ЖКТ и выработку ферментов, помогающих нам усваивать достаточно тяжелый продукт.

«Кроме того, клетчатка помогает выводить из организма насыщенные жиры, что тоже идет нам на пользу. Еще можно заранее закупить препараты, содержащие ферменты для пищеварения, и гепатопротекторы, защищающие печень. Наверняка к шашлыку будет подан какой-то литраж алкоголя и десерты в виде тортиков, купленных по дороге», — заключила Маргарита Королева.

Также не стоит забывать, что насыщение наступает не сразу. Диетолог рекомендует употреблять пищу маленькими порциями, больше общаться за столом и, конечно, не злоупотреблять с алкоголем.