Эксперт рассказала, с чем подавать шашлык

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева рассказала, что в качестве гарнира на столе вместе с шашлыком должны быть овощи и большое количество зелени, передает НСН.

"Кроме того, клетчатка помогает выводить из организма насыщенные жиры, что тоже идет нам на пользу. Еще можно заранее закупить препараты, содержащие ферменты для пищеварения, и гепатопротекторы, защищающие печень.

Наверняка к шашлыку будет подан какой-то литраж алкоголя и десерты в виде тортиков, купленных по дороге", — заключила Маргарита Королева.