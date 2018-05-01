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Эксперт рассказала, с чем подавать шашлык
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Эксперт рассказала, с чем подавать шашлык 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева рассказала, что в качестве гарнира на столе вместе с шашлыком должны быть овощи и большое количество зелени, передает НСН.
"Кроме того, клетчатка помогает выводить из организма насыщенные жиры, что тоже идет нам на пользу. Еще можно заранее закупить препараты, содержащие ферменты для пищеварения, и гепатопротекторы, защищающие печень.
Наверняка к шашлыку будет подан какой-то литраж алкоголя и десерты в виде тортиков, купленных по дороге", — заключила Маргарита Королева.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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