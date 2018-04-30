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Как подготовить прошлогодние чёрные листья бадана для чая?
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Как подготовить прошлогодние чёрные листья бадана для чая? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Здравствуйте, дорогие семидачники. Посоветуйте, как подготовить прошлогодние чёрные листья бадана для чая. Читала, что листья очень полезны.
Собрала чёрные листья
Собрала чёрные листья.
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