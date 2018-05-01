Майские без шашлыка: 6 необычных блюд на мангале 

Травка зеленеет, солнышко блестит, мангал уж установлен, уголь в нем лежит. Признайся, ты ведь уже в предвкушении?
Как объяснить иностранцу, почему мы отмечаем День труда тем, что отдыхаем несколько дней подряд? Никак. Лучше пригласить его к столу, чтобы он лично убедился в том, как хорошо мы это делаем.
Так же, как и в случае с алкоголем, большинство россиян весьма консервативны при выборе «короля» стола на майские праздники. Это обязательно должен быть шашлык, которым мы открываем сезон убранных с глаз долой зимних курток и застольев под открытым небом.
Но если вдруг захочется разнообразия, то мы подобрали для тебя шесть интересных блюд, которые можно приготовить вместо или вместе с шашлыком.
Сочные овощи с пряными травами
Кадр из фильма «Барбекю»
Нам понадобятся:
6 ст. ложки масла
4 ст. ложки столового уксуса
по одной ч. ложки розмарина, тимьяна и базилика
чеснок, выдавленный через пресс
соль и перец по вкусу
3 цукини
3 болгарских перца
баклажан
2 головки лука
Смешиваем масло, уксус, приправы, чеснок и соль. Это будет наш маринад. Крупно режем овощи и перекладываем их в емкость с маринадом, перемешиваем и убираем в холодильник часа на два.
Теперь на мангал помещаем решетку для гриля, ждем, пока она разогреется, выкладываем овощи и готовим их 15 минут, постоянно поливая оставшимся маринадом. Вегетарианский шашлык готов!
Салат из мяса-гриль
Нам понадобятся:
2 кг свинины или говядины
700 г майонеза или йогурта
600 г аджики
6 ст. ложек масла
пару ложек вустерского соуса
орегано
тмин по вкусу
2 ст. ложки меда
8 томатов
2 длинных огурца
две луковицы
салатные листья
Снова начнем с маринада. В глубокую чашку вливаем масло, вустерский соус, добавляем аджику (оставь треть для заправки), мед, орегано и тмин. Теперь натираем мясо этой смесью и убираем в холодильник на пару часов. Пока мясо впитывает наш чудесный соус, займемся салатной заправкой. Для этого смешаем майонез и оставшуюся аджику. Через два часа жарим мясо целым куском на гриле.
Нарезаем огурцы, помидоры и лук, рвем руками салатные листья и перекладываем в глубокую емкость. Мясо режем тонкими кусочками и добавляем к огурцам с помидорами. Заправляем и подаем!
Фриттата с ветчиной, сыром и зеленым горошком
Нам понадобятся:
2 ст. ложки оливкового масла
1 тонко нарезанный красный лук 9 яиц 200 г ветчины, нарезанной кубиками по 1 см 120 г 1 стакан замороженного горошка
2 стакана вареных макарон (любой мелкой формы)
1 стакан сыра Чеддер, натертого на терке
Сначала разогреем оливковое масло на жаростойкой сковороде. Слегка обжарим лук и добавим к нему ветчину, горошек, макароны и тертый сыр. Теперь взбиваем яйца с солью и перцем. Заливаем их на сковороду, уменьшаем огонь до минимума и готовим 6-8 минут, постоянно помешивая, чтобы яйца «схватились» равномерно.
Теперь переносим сковороду под разогретый до средней температуры гриль. Запекаем в течение 3-4 минут до золотистого цвета. Подождем, пока остынет, и начнем наслаждаться итальянским омлетом.
Пикантная рыбка
Нам понадобятся:
1 кг любой рыбы
1 луковица
4 помидора
3 зубчика чеснока
сок лимона
укроп, петрушка и соль по вкусу
Нарежь помидоры такими кусочками, какие тебе больше всего нравятся, добавь лимонный сок, соль и зелень.
Рыбу потрошим, удаляем жабры и чешую, промываем. В каждой тушке делаем надрезы и начиняем помидорами. Или еще проще — просто положим томаты в брюшко рыбки. Теперь заворачиваем тушки в фольгу и запекаем примерно полчаса.
Чесночные тосты с помидорами и базиликом
Нам понадобятся:
8 кусочков домашнего хлеба (порезанного ломтиками)
4 зубчика чеснока (очищенного и разрезанного пополам)
8 помидоров (очищенных от шкурки и порезанных кубиками)
оливковое масло
соль и черный молотый перец по вкусу
свежие листочки базилика для сервировки
Хлебные ломтики слегка поджарим на гриле. Потом натираем каждый ломтик срезом чеснока и снова кладем на гриль и жарим еще пару минут.
Выкладываем на гренки помидоры, посыпаем солью, перцем и слегка сбрызгиваем оливковым маслом. Для красоты сверху положим листочки базилика.
И на десерт: фрукты на шпажках
Если мясо уже готово, но мангал еще не остыл, почему бы не приготовить на нем еще и десерт? В ход пойдут любые фрукты, которые найдутся у тебя под рукой. Помой шпажки после мяса, надень на них фрукты и обжарь до золотистой корочки. Чтобы сделать свой десерт еще вкуснее, полей его сладким соусом.
Для него нам понадобятся:
20 г сливочного масла
½ стакана сахара
цедра одного апельсина
20 г коньяка
20 г воды
ванилин
Все ингредиенты кладем в кастрюлю и подогреваем эту смесь, непрерывно помешивая. Теперь поливаем этим соусом поджаренные шашлычки или макаем в него фрукты. Как тебе больше нравится!