Майские без шашлыка: 6 необычных блюд на мангале

Травка зеленеет, солнышко блестит, мангал уж установлен, уголь в нем лежит. Признайся, ты ведь уже в предвкушении?

Как объяснить иностранцу, почему мы отмечаем День труда тем, что отдыхаем несколько дней подряд? Никак. Лучше пригласить его к столу, чтобы он лично убедился в том, как хорошо мы это делаем.

Так же, как и в случае с алкоголем, большинство россиян весьма консервативны при выборе «короля» стола на майские праздники. Это обязательно должен быть шашлык, которым мы открываем сезон убранных с глаз долой зимних курток и застольев под открытым небом.

Но если вдруг захочется разнообразия, то мы подобрали для тебя шесть интересных блюд, которые можно приготовить вместо или вместе с шашлыком.

Сочные овощи с пряными травами

Кадр из фильма «Барбекю»

Нам понадобятся:

6 ст. ложки масла

4 ст. ложки столового уксуса

по одной ч. ложки розмарина, тимьяна и базилика

чеснок, выдавленный через пресс

соль и перец по вкусу

3 цукини

3 болгарских перца

баклажан

2 головки лука

Смешиваем масло, уксус, приправы, чеснок и соль. Это будет наш маринад. Крупно режем овощи и перекладываем их в емкость с маринадом, перемешиваем и убираем в холодильник часа на два.

Теперь на мангал помещаем решетку для гриля, ждем, пока она разогреется, выкладываем овощи и готовим их 15 минут, постоянно поливая оставшимся маринадом. Вегетарианский шашлык готов!

Салат из мяса-гриль

Нам понадобятся:

2 кг свинины или говядины

700 г майонеза или йогурта

600 г аджики

6 ст. ложек масла

пару ложек вустерского соуса

орегано

тмин по вкусу

2 ст. ложки меда

8 томатов

2 длинных огурца

две луковицы

салатные листья

Снова начнем с маринада. В глубокую чашку вливаем масло, вустерский соус, добавляем аджику (оставь треть для заправки), мед, орегано и тмин. Теперь натираем мясо этой смесью и убираем в холодильник на пару часов. Пока мясо впитывает наш чудесный соус, займемся салатной заправкой. Для этого смешаем майонез и оставшуюся аджику. Через два часа жарим мясо целым куском на гриле.

Нарезаем огурцы, помидоры и лук, рвем руками салатные листья и перекладываем в глубокую емкость. Мясо режем тонкими кусочками и добавляем к огурцам с помидорами. Заправляем и подаем!

Фриттата с ветчиной, сыром и зеленым горошком

Нам понадобятся:

2 ст. ложки оливкового масла

1 тонко нарезанный красный лук 9 яиц 200 г ветчины, нарезанной кубиками по 1 см 120 г 1 стакан замороженного горошка

2 стакана вареных макарон (любой мелкой формы)

1 стакан сыра Чеддер, натертого на терке

Сначала разогреем оливковое масло на жаростойкой сковороде. Слегка обжарим лук и добавим к нему ветчину, горошек, макароны и тертый сыр. Теперь взбиваем яйца с солью и перцем. Заливаем их на сковороду, уменьшаем огонь до минимума и готовим 6-8 минут, постоянно помешивая, чтобы яйца «схватились» равномерно.

Теперь переносим сковороду под разогретый до средней температуры гриль. Запекаем в течение 3-4 минут до золотистого цвета. Подождем, пока остынет, и начнем наслаждаться итальянским омлетом.

Пикантная рыбка

Нам понадобятся:

1 кг любой рыбы

1 луковица

4 помидора

3 зубчика чеснока

сок лимона

укроп, петрушка и соль по вкусу

Нарежь помидоры такими кусочками, какие тебе больше всего нравятся, добавь лимонный сок, соль и зелень.

Рыбу потрошим, удаляем жабры и чешую, промываем. В каждой тушке делаем надрезы и начиняем помидорами. Или еще проще — просто положим томаты в брюшко рыбки. Теперь заворачиваем тушки в фольгу и запекаем примерно полчаса.

Чесночные тосты с помидорами и базиликом

Нам понадобятся:

8 кусочков домашнего хлеба (порезанного ломтиками)

4 зубчика чеснока (очищенного и разрезанного пополам)

8 помидоров (очищенных от шкурки и порезанных кубиками)

оливковое масло

соль и черный молотый перец по вкусу

свежие листочки базилика для сервировки

Хлебные ломтики слегка поджарим на гриле. Потом натираем каждый ломтик срезом чеснока и снова кладем на гриль и жарим еще пару минут.

Выкладываем на гренки помидоры, посыпаем солью, перцем и слегка сбрызгиваем оливковым маслом. Для красоты сверху положим листочки базилика.

И на десерт: фрукты на шпажках

Если мясо уже готово, но мангал еще не остыл, почему бы не приготовить на нем еще и десерт? В ход пойдут любые фрукты, которые найдутся у тебя под рукой. Помой шпажки после мяса, надень на них фрукты и обжарь до золотистой корочки. Чтобы сделать свой десерт еще вкуснее, полей его сладким соусом.

Для него нам понадобятся:

20 г сливочного масла

½ стакана сахара

цедра одного апельсина

20 г коньяка

20 г воды

ванилин

Все ингредиенты кладем в кастрюлю и подогреваем эту смесь, непрерывно помешивая. Теперь поливаем этим соусом поджаренные шашлычки или макаем в него фрукты. Как тебе больше нравится!