Лапша с уткой и капустой

Домашняя ароматная лапша приготовлена по классический рецептам китайской кухни. Сочная маринованная утка в пряностях и специях, обжаренная с двух сторон, в бульоне бонито со стружкой тунца. Венчает эту композицию вкусов нори, приготовенный в кляре и по вкусу напоминающий жареню рыбу, а так же маринованное яйцо с пикантным вкусом васаби, имбиря и чеснока.

Вам онадобится:

Пшеничная лапша — 150 г Бульон бонито — 160 г Утка филе — 40 г¬¬¬

Стружка тунца (бонито) — 20г Чесночное масло — 1мл Пак-чой (китайская капуста) — 15 г Зеленый лук — 2 г Нори фри — 5 г Соевый соус — 20мл

Лук фри — 1г Куриное яйцо отварное — 1 шт Для яичного маринада:

Чеснок мелкорубленый — 6 г Имбирь — 14 г Васаби — 10 г Соевый соус — 50 мл Уксус 9% — 20 мл Вода — 20 мл Для маринада утки:

Молотый имбирь — 2г Молотый бадьян — 2г Молотая корица — 2г Соль — 2г Сахар — 2г Аджиномото — 2г Свежий имбирь — 5г Лук порей — 10г Соевый соус — 10г Приготовление:

Для бульона бонито отварить на медленном огне в течение 20 минут куриный бульон, добавив стружку тунца, соевый соус и чесночное масло. Отварить пшеничную лапшу в течение 1 минуты и залить бульоном бонито. Замариновать утку на 1-1,5ч в специях: молотый имбирь, молотый бадьян, молотая корица, соль, сахар, аджиномото, имбирь свежий, лук порей, соевый соус. Подготовить маринад для яйца: тщательно смешать в отдельной ёмкости мелкорубленный чеснок, имбирь, васаби, соевый соус, уксус и воду. Оставить яйцо в маринаде на 25-30 минут. Обжарить кусочки маринованной утки с обеих сторон по 2-3 минуты выложить на отваренную лапшу. Бланшировать пак-чой и так же добавить к лапше, залить все бульоном бонито. Отдельно выложить на лапшу яйцо, разрезанное пополам и нори, жареная в кляре. При подаче украсить блюдо зеленым луком. Лапша с уткой и капустой готова, приятного аппетита!

Фото: архив ресторана