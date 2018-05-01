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Лапша с уткой и капустой
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Лапша с уткой и капустой 

Passion.ru 43 минуты назад
Фото: Passion.ru
Домашняя ароматная лапша приготовлена по классический рецептам китайской кухни. Сочная маринованная утка в пряностях и специях, обжаренная с двух сторон, в бульоне бонито со стружкой тунца. Венчает эту композицию вкусов нори, приготовенный в кляре и по вкусу напоминающий жареню рыбу, а так же маринованное яйцо с пикантным вкусом васаби, имбиря и чеснока.
Вам онадобится:
Пшеничная лапша — 150 г  Бульон бонито — 160 г  Утка филе — 40 г¬¬¬
Стружка тунца (бонито) — 20г  Чесночное масло — 1мл  Пак-чой (китайская капуста) — 15 г  Зеленый лук — 2 г  Нори фри — 5 г  Соевый соус — 20мл
Лук фри — 1г  Куриное яйцо отварное — 1 шт  Для яичного маринада:
Чеснок мелкорубленый — 6 г  Имбирь — 14 г  Васаби — 10 г  Соевый соус — 50 мл  Уксус 9% — 20 мл  Вода — 20 мл  Для маринада утки:
Молотый имбирь — 2г  Молотый бадьян — 2г  Молотая корица — 2г  Соль — 2г  Сахар — 2г  Аджиномото — 2г  Свежий имбирь — 5г  Лук порей — 10г  Соевый соус — 10г  Приготовление:
Для бульона бонито отварить на медленном огне в течение 20 минут куриный бульон, добавив стружку тунца, соевый соус и чесночное масло. Отварить пшеничную лапшу в течение 1 минуты и залить бульоном бонито. Замариновать утку на 1-1,5ч в специях: молотый имбирь, молотый бадьян, молотая корица, соль, сахар, аджиномото, имбирь свежий, лук порей, соевый соус. Подготовить маринад для яйца: тщательно смешать в отдельной ёмкости мелкорубленный чеснок, имбирь, васаби, соевый соус, уксус и воду. Оставить яйцо в маринаде на 25-30 минут. Обжарить кусочки маринованной утки с обеих сторон по 2-3 минуты выложить на отваренную лапшу. Бланшировать пак-чой и так же добавить к лапше, залить все бульоном бонито. Отдельно выложить на лапшу яйцо, разрезанное пополам и нори, жареная в кляре. При подаче украсить блюдо зеленым луком. Лапша с уткой и капустой готова, приятного аппетита!
Фото: архив ресторана
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