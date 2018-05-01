20 мелочей, без которых не получится идеальный пикник

Суперролл — спички для разведения огня Эти пять малышек-спичек легко и быстро разведут костер. Запаситесь ими, чтобы самый главный момент — разжигание огня — прошел без сучка и задоринки. Мангал походный Мангал походный, шесть шампуров в чехле. Разобрать и собрать это может даже ребенок. Мангал легко мыть, складывается он в сумку, которую можно убрать в кладовку — и вы не вспомните про нее до следующих майских праздников. Решетка-подставка для казана Отличный подарок мужу или друзьям, которые любят барбекю и обожают плов. Замечательная решетка два в одном. Предназначена для приготовления мяса, птицы, рыбы на углях. Набор посуды биоразлагаемый Этот набор предназначен для холодных и горячих пищевых продуктов. Предметы биоразлагаемые, с ними вы не загрязните окружающую среду. Стаканы и тарелки изготовлены из сахарного тростника; ложки, вилки, ножи — это кукурузный крахмал на 90% и пластик на 10%. В комплекте: 6 тарелок, 6 стаканов, 6 ложек, 6 вилок, 6 ножей. Маркеры для бокалов Чтобы не перепутать стакан или не мешать напитки, стоит запастись маркерами для стаканов. А именно такие поднимут настроение. Вы вообще можете выбрать ваш любимый смайл или разыграть их всей компанией и прикрепить к бокалу. Кубики для охлаждения вина Согласитесь, пить на жаре теплые напитки — это не самое приятное. Набор этих чудо-камешков избавит вас от этой проблемы. Главное, не забудьте перед выходом на природу положить их в холодильник, а потом в термосумку. Рюкзак для шампанского Французский дом шампанского Krug совместно с производителем мужской одежды и аксессуаров Berluti представил кожаный рюкзак, предназначенный для переноски шампанского. Рюкзак под названием Wild Journey имеет термическую подкладку, позволяющую сохранить шампанское холодным, и съемный мягкий вкладыш для защиты бутылки и бокалов от повреждений. Набор для пикника на двоих Симпатичная подставка под бутылочку на двоих и бокалы. Это пикник для двоих. Им достаточно природы и этого красивого аксессуара. Бокалы без ножек Еще одно прекрасное дизайнерское решение: втыкать бокалы в землю, это гораздо удобней, одноразовая посуда постоянно норовит завалиться. А тут воткнул — и спокоен. И вовсе не обязательно, чтобы этот набор был для двоих — можно купить таких бокалов на всю компанию, если предполагается пить вино. Набор шпажек для закусок Пока мясо жарится, рыбка коптится, а овощи томятся, нужно заморить червичка. Маленькие помидорки, оливки, приготовленные в духовке шампиньоны или клубника, кубики сыра — все это легко подцепить на шпажку в виде цветка и отправить в рот. Фото: архив магазинов: techport.ru, ozon.ru. wildberries.ru, kedem.ru, fabika.ru, homedorf.ru