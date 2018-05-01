Но только ты, мясо моей мечты! Рецепты для пикника от ведущих телеканала Москва 24

Что может быть лучше вкусного шашлыка на майских праздниках? Правильно! Только шашлык, приготовленный по секретным рецептам ведущих телеканала Москва 24. Некоторые из них не сдались без боя, других разговорить оказалось гораздо проще, но в любом случае, все лучшие рецепты — в нашем материале.

Для разборчивых Как показывает практика, всех любителей шашлыка можно условно разделить на две группы: тех, кто предпочитает заморочиться над выбором мяса и маринадом, и тех, кто делает упор на особую технологию приготовления. Ведущий «Фанимани» Константин Цыганков принадлежит к первым.

Главный секрет Кости заключается именно в основе для маринада. Это не привычные всем кефир, минералка, пиво или уксус, которые добавляются по принципу «вылил-забыл». Чтобы получился самый изысканный маринад, придется постараться.

Для повелителей огня А вот ведущий программы «Без купюр» Владимир Боровицкий, наоборот, делает упор на технологию приготовления. Справедливости ради, свой рецепт маринада у него тоже есть, но заключается он не в особых ингридиентах, а во времени.

Дальше — дело техники. Оказывается, мясо недостаточно насадить на шампур и положить на мангал. Есть один секрет, который позволит будущему шашлыку удержать максимум сока.

Ну и конечно же, не стоит забывать про гарнир. Тут все просто — свежие овощи и твердый сыр.

Для тонких гурманов Если есть желание и время, то можно податься в гурманы, как это делает ведущий программы «Утро» Иван Базанов. С другой стороны, для чего еще нужны майские праздники, как если не для того, чтобы никуда не спешить и идеально исполнить свой фирменный рецепт?

Однако секрет идеального барбекю — не только в выборе правильного мяса. Главное — сделать правильный маринад и, разумеется, соус, в котором будет готовиться кулинарный шедевр.

Соус пригодится не только для того, чтобы макать в него готовые ребра, но и в процессе их приготовления. С каждым переворотом открытую сторону нужно промазать соусом: так мясо его лучше впитает, да и соус не пригорит.

Для тех, кто доверяет родным Главные режиссеры телеканалов Москва 24 и «Москва Доверие», близнецы Саша и Дима Чекмаревы тоже очень любят шашлык. Особенно тот, который готовит их старший брат.

Саша и Дима — приверженцы шашлычной школы, которая утверждает, что если мясо и так вкусное, никакой гарнир к нему не нужен. Единственное, что не повредит такой семейной трапезе — немного приправы и подходящий напиток.