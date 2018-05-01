Не мясом единым: небанальные блюда, которые можно приготовить на природе

Любое блюдо, приготовленное на открытом огне, всегда получается вкуснее. И да, это аксиома. Ну а тех, кто уверен, что с друзьями на «шашлыках» можно приготовить только мясо и овощи-гриль, спешим разубедить — блюд на костре десятки.

То, что на углях делают шашлыки из мяса — известно всем. Однако для мангалов подойдет не только мякоть — вы можете пожарить крылышки, ребрышки, и даже при желании приготовить люля-кебаб. Но не стоит ограничивать себя исключительно мясными блюдами. Отправляясь на шашлыки, вы можете разнообразить ваш стол самыми разными лакомствами с костра.

К примеру, вы можете и вовсе отказаться от мяса и насладиться вкусом шашлыка из рыбы. В несомненных плюсах такого варианта будут короткое время маринования и приготовления. Ну а о пользе можно и вовсе говорить бесконечно. Побаловать себя рыбой можно не только на мангале, но и на костре — завернутая в фольгу, с луком и лимоном, она, несомненно, станет любимым блюдом, без которого невозможно представить ни одни посиделки на природе.

Недурно будет вспомнить детство и полакомиться картошкой, запеченной в углях. Вымытый корнеплод можно посолить, смазать маслом, после завернуть в фольгу и зарыть среди углей. Если лень долго ждать, картофель можно нарезать кольцами — тогда время приготовления заметно сократится, да и такой вариант позволяет переложить картошку луком или салом. Проверять на готовность крайне легко — проткните любой щепкой или зубочисткой, если входит свободно, значит, блюдо готово.

Обычно на шашлыки все берут овощи, которые едят свежими или превращают их в овощи-гриль. Да, овощной шашлык, несомненно, популярен. Кабачки, баклажаны, помидоры, патиссоны, болгарский перец, кукуруза и цветная капуста — пальчики оближешь.

Но мало кто помнит, что ничуть не менее восхитительными получаются запеченные шампиньоны и белые грибы. Такой шашлык приятно разнообразит ваш досуг и приготовить грибы можно как отдельно, так и переложить их овощами, сделав настоящее ассорти.

Не будем забывать и о банальных сосисках. Целиковое колбасное изделие или вперемешку с сыром, хлебом, помидором, быстро готовится и не требует большого количества углей, а потому всегда будет приятным перекусом в ожидании прожаренного мяса.

Прихватив с собой листы лаваша, вы можете приготовить изумительную закуску. Лаваш на мангале получается хрустящим, а в качестве начинки используют сыр, зелень и, конечно же, овощи. Всего-то и надо, что решетка, да ваша фантазия, и отменное блюдо в короткие сроки порадует всех ваших близких.

На углях вы можете приготовить и десерты. Практически любые фрукты можно запечь на шампурах — бананы, яблоки, персики, сливы, абрикосы и груши станут прекрасным завершением отличного дня. Главное, избегайте крайне сочных и мягких фруктов — из-за обилия воды они могут растечься.

С едой разобрались, но к блюдам необходимы напитки. И вовсе не обязательно ограничиваться соками и чаями в пакетиках — вкусные походные напитки наверняка порадуют вас ничуть не меньше. Главное, дождитесь закипания воды в котелке, насыпьте сверху заварку и сразу же снимите котелок с огня. Затем чем-нибудь накройте и дайте настояться 5 минут — вот и все, горячий ароматный напиток готов. И не стоит ограничивать себя одними чайными листьями — добавьте в воду мяту, мелиссу, тимьян и душицу, цветы ромашки, боярышника и жасмина, кусочки ягод и фруктов, ну или хотя бы мед.

Так что выбирайтесь на природу, ловите солнышко и наслаждайтесь горячими яствами прямо с костра. Однако не забывайте и о технике безопасности, и чтобы ваша вылазка на природу не омрачилась неприятными моментами, мы подготовили небольшую памятку, которая пригодится каждому, кто собирается поесть шашлыков.

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