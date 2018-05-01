Китайцы подделывают яйца: правда или миф?

СодержаниеКак производят подделкиЗачем их подделываютГде можно встретить поддельные яйца: правда и мифыВажный вопрос: как их отличитьЧем фальшивки грозят здоровью

Сейчас в СМИ встречаются сообщения, что в Китае научились подделывать куриные яйца. В это не хочется верить, однако средства массовой информации пугают читателей тем, что такие, с позволения сказать, «яйца» иногда уже можно встретить в продаже на Дальнем Востоке, в регионах, граничащих с Китаем. Попробуем разобраться, правда ли это.

Как производят подделки

Компонентами для производства поддельных яиц служат:

кальция карбонат, калия карбонат, калия альгинат, квасцы алюмокалиевые, кальция хлорид, кислота бензойная, парафин, гипс, кислота лимонная, желатин, краситель пищевой.

Технологический процесс выглядит так. Сначала в теплой воде разводят карбонат калия. Затем его смешивают с солями калия, желатином, бензойной кислотой и квасцами. В результате соединения этих веществ получается «белок».

Чтобы получить «желток», к тем же ингредиентам добавляют лимонную кислоту и желтый пищевой краситель. После этого полученный «желток» выливают в форму и опускают ее в раствор карбоната калия. При этом слегка встряхивают ее, чтобы «желток» стал круглым. В этом растворе его держат около часа, потом вынимают, споласкивают и дают немного высохнуть.

После того, как «желток» высохнет, его опускают в форму для «белка» и снова производят такое же действие с раствором карбоната калия. Затем полученное «яйцо» помещают в смесь парафина, гипса и карбоната кальция, в результате чего происходит образование скорлупы.

Важно!

Натуральное куриное яйцо состоит из яичного белка и желтка. Желток включает в себя белки, жиры и холестерин. Белок состоит на 90% из воды и на 10% из белков.

Российский Госстандарт обязывает производителей маркировать каждое яйцо, выпущенное птицефабрикой. Эта маркировка состоит из букв и цифр.

Первый знак говорит о допустимом сроке хранения:

«Д» — диетическое яйцо, срок реализации 7 дней, «С» — столовое яйцо, срок реализации 25 дней.

Второй знак в маркировке означает категорию яйца:

«3» — третья категория, вес до 44,9 г, «2» — вторая категория, вес до 54,9 г, «1» — первая категория, вес до 64,9 г, «О» — отборное яйцо, вес до 74,9 г, «В» — высшая категория, вес более 75 г. Зачем их подделывают

Ответ прост: это очень выгодный бизнес. Себестоимость искусственных яиц составляет не более 25% от стоимости настоящих. Вместе с тем срок их хранения очень велик, он почти ничем не ограничен, ведь химикаты не портятся.

На заметку!

По производству куриных яиц в мире лидируют Китай, Соединенные Штаты Америки и Индия. А вот по потреблению яиц первое место занимает Мексика, там средний житель съедает 1,5 яйца ежедневно. Россия в этом списке находится на 12 месте.

Где можно встретить поддельные яйца: правда и мифы

Считается, что подделки чаще всего можно найти в крупных китайских городах: Пекине, Шанхае, Гуанчжоу. Там их можно обнаружить на местных базарах.

В основном, в магазинную розничную продажу такие фальшивки не поступают. Они применяются в промышленном производстве полуфабрикатов, а также используются для приготовления блюд в кафе, ресторанах и других предприятиях общепита.

Интересно!

Китай славится необычными способами переработки продуктов. Гигантское количество населения заставляет его жителей изобретать все новые способы употребления пищи, которая в других странах числится несъедобной.

Так, например, в Китае считаются деликатесом утиные яйца, выдержанные в течение 100 дней в смеси воды, чая, соли, карбонате калия и жженой дубовой древесины. А в одной из китайских провинций особенно вкусными считаются яйца, сваренные в моче мальчиков, не достигших 10 лет.

В Юго-Восточной Азии особым деликатесом слывут утиные яйца с почти сформировавшимся внутри плодом…

Нельзя исключить, что какая-то часть поддельных яиц попадает в Россию. Например, в СМИ сообщалось, что в одном из районов пермского края житель купил на местном рынке фальшивые яйца. Это правда или миф? Официальные органы эту информацию не подтвердили.

Важный вопрос: как их отличить

Технология производства искусственных яиц постоянно совершенствуется, поэтому внешне они похожи на настоящие. На первый взгляд их распознать сложно. Особенно плохо то, что подделку трудно отличить в вареном или жареном виде.

Но все же внимательный человек может это сделать. Во-первых, поддельные яйца более округлые, чем настоящие. Во-вторых, у них скорлупа более блестящая и шероховатая. В-третьих, если разбить поддельное яичко, то желток и белок через какое-то время превратятся в однородную смесь. А вот с настоящим яйцом такого не будет: если вы его аккуратно разобьете, желток и белок будут сохранять форму по отдельности. Еще одно отличие: если поджечь подделку, ее скорлупа горит. А у настоящих яиц она негорючая.

Еще один важный признак. Если вы сварите фальшивку вкрутую, затем очистите от скорлупы и положите в холодильник на несколько часов, она поведет себя не так, как натуральный продукт. Желток не посинеет по краям (как это бывает у натуральных яиц). Он не будет крошиться на крупинки, как натуральный, а сохранит эластичную структуру. Белок тоже будет отличаться: его цвет станет желтоватым, а структура развалится.

Важно!

Существуют продукты питания, которые из-за высокой стоимости особенно часто поделывают. Вот некоторые из них:

красная и черная икра, мед, оливковое масло, шафран, соевый соус.

Такие продукты надо покупать только в надежных местах, проверяя лицензию на торговлю и сертификат соответствия продукции.

Чем фальшивки грозят здоровью

После варки фальшивки превращаются в мячик с резиновым вкусом и запахом. Понятно, что химические вещества, которые в них содержатся, не имеют отношения к натуральным продуктам питания. В частности, имеющиеся в них алюмокалиевые квасцы при постоянном употреблении могут серьезно повредить здоровью человека.

Особенно опасно применение псевдояиц в питании детей!

Важно!

Роспотребнадзор — федеральная служба РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (фактически, потребительская прокуратура). Служба осуществляет надзор по защите прав потребителей, а также санитарно-эпидемиологический контроль. Работает по обращениям граждан. Существует горячая телефонная линия, по которой может обратиться любой потребитель и сообщить о нарушениях. Служба оперативно и эффективно реагирует на обращения граждан.

Комментарий экспертаИнна Криксунова, автор более трех десятков книг о красоте и здоровом образе жизни

Если вы заботитесь о своем здоровье и благополучии, покупайте продукты питания только в надежных местах. Не стоит приобретать их на рынках, и уж тем более, в ларьках или на столиках, расположенных на улице. В этих местах отсутствуют стабильные, стационарные условия торговли, поэтому там невозможно осуществлять строгий контроль. Отсюда открывается возможность для нарушений и злоупотреблений.

Продукты питания безопаснее всего покупать в крупных сетевых супермаркетах и гипермаркетах, где проводится тщательный контроль качества товара и его соответствия требованиям безопасности. Крупным предприятиям торговли нет смысла рисковать и продавать фальшивый товар, потому что штрафы настолько высоки, что этот риск не окупается.

Прежде, чем положить товар в корзину, внимательно прочитайте ярлык. Не ленитесь это делать! Прочитайте состав продукта, адрес изготовителя, выполнен ли товар по ГОСТу или по ТУ.

Продукты, произведенные по ГОСТу, отличаются высоким качеством. Требования, предъявляемые к ним, установлены государственным стандартом.

ТУ — это технические условия, которые каждый производитель вправе назначать самостоятельно. В таких продуктах мы видим множество пищевых добавок, всевозможные заменители и пр.

Покупая продукты питания, не стоит льститься на дешевую цену. Она говорит о том, что в них содержится минимум качественных натуральных компонентов. Недаром существуют народные поговорки: «Сэкономишь гроши, а потеряешь барыши», «Жадность слепа»…

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