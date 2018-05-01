Проект «Кухня Ямала»: жарёха из тундрового «Сникерса» и рулет из сига

Оленью печень в ямальских магазинах нынче днем с огнем не сыскать, а ведь она — ценнейший источник микроэлементов.

Многие северяне вспоминают: во времена тотального дефицита, её ели даже сырой, чтобы повысить гемоглобин в крови. От порции этого сладковатого деликатеса у едоков на лицах появлялся яркий здоровый румянец. Иные поговаривали: печень для тундровика, что для остальных «Сникерс»…

Пока ценный субпродукт окончательно не исчез из меню горожан, «Красный Север» решил освежить в памяти читателей популярные рецепты из печени северных рогачей. Упомянем и национальные способы её готовки.

По словам Геннадия Кельчина, главного редактора хантыйской газеты «Лух авт», тундровики традиционно нарезают свежую печень тонкими полосками и раскладывают на снегу. Летом же, развешивают её на деревьях, чтобы кровь стекла. Затем субпродукт замораживают и едят сырым как строганину. А еще, из-за специфического вкуса, при варке, в котел с ней добавляют немного сердца, языка и обычного мяса. При жарке не жалеют лука и овощей…

Добыв у местных кочевников немного оленьей печени, «Красный Север» отправился в гости к Анне Черкавских из поселка Яр-Сале. Северянка вызвалась разнообразить «Кухню Ямала» оригинальными рецептами, включая те, что готовятся из рыбы.

Печень в глиняном горшочке

Вот что нам понадобится: печень — 500 грамм, молоко — 200 мл, шесть картофелин, две луковицы, одна морковка, болгарский перчик, зелень и специи.

Прежде всего, Анна Михайловна порезала мясо на порционные кусочки, залила их молоком и оставила вымачиваться на пару часов. Затем крупно покрошила картошку и перец, пропустила морковь через терку, а лук нашинковала кольцами.

Обжарив овощную смесь на подсолнечном масле (довольно и пяти минут), она добавила к ней печень, посолила, поперчила, и довела до кипения. Затем хозяйка пересыпала жарёху в глиняную кастрюлю, добавила холодной воды, закрыла крышкой и отправила в духовку. Важно помнить, что крынки можно ставить только в холодную духовку и лишь затем нагревать. Иначе сосуд лопнет.

При температуре 200 градусов женщина выставила таймер на тридцать минут и принялась собирать на стол. Блюдо получилось аппетитным и очень вкусным.

Салат из печени с фасолью

Ингредиенты рассчитаны на четыре персоны. Печень оленья — 200 грамм, две морковки, болгарский перец, луковица, 100 грамм фасоли, соль, майонез.

Печень лучше всего отварить заранее. Затем нарезать тонкой стружкой, либо небольшими кубиками. Порезанный полукольцами лук, крупные кусочки перца и тертую морковь обжарить в течении 7-10 минут на подсолнечном масле, выключить огонь и дать остыть 5-7 минут.

Далее — высыпаем содержимое сковороды в глубокую чашку, добавляем фасоль, солим и тщательно перемешиваем. Лишь после этого заправляем майонезом и снова мешаем. Можно вместо майонеза для заправки салата использовать немного оливкового масла.

Рулет из сиговых

Для этого блюда припасите два лаваша, 500-700 грамм филе сиговых, 200 грамм твердого сыра, один лимон, свежую зелень и специи.

Расстелите лист лаваша на столе и смажьте его тонким слоем подсолнечного масла. Равномерно нанести на него тонко нарезанные кусочки рыбного филе, предварительно приправленные лимонным соком. Слегка посолите и поперчите. Затем посыпьте слоем тертого сыра и приправьте мелко нарезанной зеленью. Теперь можно накрыть всё вторым листом лаваша и аккуратно свернуть этот «бутерброд» в рулон.

Нарежьте заготовку на кусочки шириной 3-4 сантиметра и уложите на противень, предварительно застеленный фольгой. При 190 градусах рулетики запекутся за 20 минут. Одно из лучших решений, чтобы удивить дорогих гостей.