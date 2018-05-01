Блюдо, которое действительно стоит попробовать. Картофельные зразы станут вашим любимым угощением, которое можно приготовить на семейные праздники или просто в выходные дни. Подавайте их на листьях салата в компании со свежими овощами. Приятного аппетита!
Картофельные зразы/Фото: Екатерина Моргунова/BurdaMedia
Понадобится:
500 г картофеля,
200 г очищенных креветок,
2 зубчика чеснока,
1 яйцо,
2 ст. ложки муки,
1 упаковка сыра ломтиками,
20 г зелени укропа,
панировочные сухари,
растительное масло,
соль.
Приготовление:
Картофель вымойте, очистите, некрупно нарежьте и варите в подсоленной воде 15 минут. Креветки варите в кипящей подсоленной воде 5 минут и откиньте на дуршлаг.
С картофеля слейте воду, разомните и дайте немного остыть. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Укроп вымойте, обсушите и порубите.
Картофель посолите по вкусу, добавьте яйцо, чеснок, нарезанный укроп, муку и тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие лепешки, на середину каждой уложите пластинку плавленого сыра, 2–3 очищенные креветки и сверните в виде продолговатой котлетки (зразы).
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Зразы обваляйте в панировочных сухарях и жарьте с каждой стороны по 7 минут. Готовое блюдо можно подать на листьях зеленого салата с соусом айоли.
Время приготовления 50 минут. В одной порции 290 ккал.