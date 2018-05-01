Ещё
Картофельные зразы с начинкой из сыра и креветок — вам понравится!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Картофельные зразы с начинкой из сыра и креветок — вам понравится! 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Блюдо, которое действительно стоит попробовать. Картофельные зразы станут вашим любимым угощением, которое можно приготовить на семейные праздники или просто в выходные дни. Подавайте их на листьях салата в компании со свежими овощами. Приятного аппетита!
Картофельные зразы/Фото: Екатерина Моргунова/BurdaMedia
Понадобится:
500 г картофеля,
200 г очищенных креветок,
2 зубчика чеснока,
1 яйцо,
2 ст. ложки муки,
1 упаковка сыра ломтиками,
20 г зелени укропа,
панировочные сухари,
растительное масло,
соль.
Приготовление:
Картофель вымойте, очистите, некрупно нарежьте и варите в подсоленной воде 15 минут. Креветки варите в кипящей подсоленной воде 5 минут и откиньте на дуршлаг.
С картофеля слейте воду, разомните и дайте немного остыть. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Укроп вымойте, обсушите и порубите.
Картофель посолите по вкусу, добавьте яйцо, чеснок, нарезанный укроп, муку и тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие лепешки, на середину каждой уложите пластинку плавленого сыра, 2–3 очищенные креветки и сверните в виде продолговатой котлетки (зразы).
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Зразы обваляйте в панировочных сухарях и жарьте с каждой стороны по 7 минут. Готовое блюдо можно подать на листьях зеленого салата с соусом айоли.
Время приготовления 50 минут. В одной порции 290 ккал.
7dach.ru: последние новости
Мучнистый налет на листьях перца. Что это? Картофель с ароматной хрустящей корочкой в духовке - пальчики оближешь Шведский салат по-деревенски - блюдо для активных и энергичных
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Толстушка из «Физрука» похудела и стала секси27
Опять за старое: Глюкоза выставила соски174
Как два мячика: Квитко показала вид сзади34
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях101
Звездные отцы, которые не признают своих детей
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение