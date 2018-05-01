Картофельные зразы с начинкой из сыра и креветок — вам понравится!

Блюдо, которое действительно стоит попробовать. Картофельные зразы станут вашим любимым угощением, которое можно приготовить на семейные праздники или просто в выходные дни. Подавайте их на листьях салата в компании со свежими овощами. Приятного аппетита!

Картофельные зразы/Фото: Екатерина Моргунова/BurdaMedia

Понадобится:

500 г картофеля,

200 г очищенных креветок,

2 зубчика чеснока,

1 яйцо,

2 ст. ложки муки,

1 упаковка сыра ломтиками,

20 г зелени укропа,

панировочные сухари,

растительное масло,

соль.

Приготовление:

Картофель вымойте, очистите, некрупно нарежьте и варите в подсоленной воде 15 минут. Креветки варите в кипящей подсоленной воде 5 минут и откиньте на дуршлаг.

С картофеля слейте воду, разомните и дайте немного остыть. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Укроп вымойте, обсушите и порубите.

Картофель посолите по вкусу, добавьте яйцо, чеснок, нарезанный укроп, муку и тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие лепешки, на середину каждой уложите пластинку плавленого сыра, 2–3 очищенные креветки и сверните в виде продолговатой котлетки (зразы).

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Зразы обваляйте в панировочных сухарях и жарьте с каждой стороны по 7 минут. Готовое блюдо можно подать на листьях зеленого салата с соусом айоли.

Время приготовления 50 минут. В одной порции 290 ккал.