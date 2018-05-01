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Рецепт дня: пицца с салями и оливками
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Рецепт дня: пицца с салями и оливками 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
420 calories
Пицца с салями и оливками
Необычная и очень вкусная пицца с салями, оливками, перцем чили, мёдом и семенами мака и кунжута. Пицца с салями и оливками СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 3 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 420 ккал
Ингредиенты
Тесто (для пиццы) 450 г Соус (томатный) 400 мл Сыр (моцарелла) 300 г Колбаса (салями) 20 кусочков Лук (красный) ¼ шт. Перец (чили свежий) 1 шт. Оливки ½ чашки Мёд 3 ст. л. Мак (семена) 2 ст. л. Кунжут (семена) 2 ст. л.
Раскатайте тесто для пиццы до формы круга.
Смажьте основу томатным соусом.
Натрите на тёрке моцареллу и выложите ¾ от неё поверх соуса.
Сверху добавьте ломтики салями, тонко нарезанный красный лук и перец чили и разрезанные пополам оливки.
Посыпьте оставшимся сыром и полейте сверху мёдом.
Края пиццы посыпьте смесью мака и кунжута.
Выпекайте 12—15 минут в духовке при 180 градусах. Приятного аппетита!
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