Эфирные масла: действительно ли они полезны

Эфирные масла начали использоваться довольно давно, но по сей день мнения относительно их полезности разнятся. Одни говорят, что это — лишь эффект самовнушения, другие же доказывают реальную пользу от использования масел на личном опыте. Но правда ли это?

Что такое эфирные масла?

Для начала стоит разобраться, что вообще собой представляют эфирные масла. Эфирные масла — летучие, с характерным сильным запахом и вкусом, маслянистые, в основном бесцветные или слабо окрашенные жидкости. В отличие от настоящих жиров они не оставляют жировых пятен на бумаге, потому что испаряются уже при комнатной температуре. Эфирные масла образуются только в растениях, но имеют чрезвычайно сильные физиологические и фармакологические свойства. Состав и свойства масел зависят от растений, из которых они получены. Именно благодаря им растения обладают их неповторимым ароматом. Существует огромное количество эфирных масел с разными характеристиками и способами применения, но стоит быть осторожными, так как они способные нанести непоправимый вред при безответственном и бездумном использовании, поэтому заранее необходимо изучить состав масла, для чего и как его применяют.

Свойства и способы применения

Большинство масел обладают противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами, но также они способны оказывать расслабляющий эффект, помогающий справляться со стрессами, положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы и улучшать жировой обмен. Использование эфирных масел в определенных целях называют «ароматерапией». Но существует также и множество способов ароматерапии, с которыми стоит быть аккуратными. Например, масла, предварительно разбавленные водой, так как в чистом виде они не употребляются, нельзя наносить на кожу без основы, необходимо избегать их попадания в глаза.

Еще один способ — ароматические ванны. Здесь тоже есть свои предосторожности и правила, но в целом процедура помогает расслабиться и избавиться от мышечного перенапряжения. Один из самых распространенных способов применения — массажи с использованием ароматических масел. Эффект они оказывают почти всегда один и тот же, разница лишь в методе нанесения и попадания на кожу. Существуют также ингаляции и компрессы с добавлением масел.

Можно сделать вывод, что эфирные масла не несут особого лечебного эффекта, о котором ходят легенды, но расслабляющий и успокаивающий, определенно, есть и совсем бесполезными их назвать нельзя. Как и любое другое средство, способное влиять на состояние на человека, эфирные масла требуют осторожности и осведомленности в применении, так что положительного эффекта можно добиться только при правильном использовании.

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