Поклонники Марии Погребняк усомнились в ее кулинарных навыках

Выбравшись на дачу на время майских праздников, Мария Погребняк воспользовалась возможностью, чтобы приготовить мясо на мангале, порадовав себя и многочисленных мужчин своего семейства. Однако в том, что девушка вообще умеет готовить, засомневались многие поклонники.

Глядя на стройную Марию Погребняк, сложно поверить, что девушка очень любит готовить. Тем не менее сама она говорит об этом очень часто, а порой и публикует фотографии процесса приготовления интересных блюд. Во время майских праздников семья Погребняк отправилась на дачу, где устроила, по выражению Марии, «мясной вечер». Девушка решила приготовить на мангале то, что сама она назвала стейками. А вот поклонники усомнились в ее навыках.

В сети отметили, что такие огромные куски мяса вряд ли можно назвать стейками, да и едва ли они смогут хорошо прожариться. К тому же, Мария готовит мясо без маринада и специй, да и огня особо не видно. В сети посчитали, что девушка лишь притворяется, что готовит: «О боже! Такие куски сроду не прожарятся!» «Долго будет мясо жарить без огня» «Стейки так не готовят» «Tут до готовки как до Kитая на карачках…» «О, Боже. Маша делает стейк! Не смешите народ!» «Огонь на другом мангале» Помимо сомнений в умении готовить, поклонники заметили на фото Марии забавную деталь — по цвету ее костюм идеально совпадает с цветом сырого мяса, которое девушка готовит.

Многих удивляет, что Погребняк вообще ест мясо, тем более такими огромными кусками. Марию нередко обвиняют в пропаганде анорексии, а после недавних фотографий, на которых женщина сравнила свою фигуру до и после рождения детей, становится очевидным, что нынешняя худоба неестественна для ее организма. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!