Что в СССР добавляли в колбасу по ГОСТу

Колбаса советского периода. Ее по праву можно назвать легендарной. Правда, у представителей разных поколений своя «легенда», связанная с этим продуктом. Сейчас мало найдется людей, которые помнят первый ГОСТ на колбасу. Введен он был в 1936 году приказом наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна . Он специально летал в Чикаго, чтобы ознакомиться с самыми передовыми в мире предприятиями мясоперерабатывающей промышленности того времени.

В состав первой Докторской, к примеру, входили высший сорт говядины без жил, свиная полужирная лопатка, вода ледяная, соль нитритная и соль поваренная, цельное коровье молоко, сахар, яйцо, мускатный молотый орех, кардамон, черный перец. [С-BLOCK]

ГОСТ на эти колбасы продержался неизменным до 70-х годов. В это время в стране ощущалась нехватка мяса вследствие спада в животноводстве. Тогда-то официально разрешили в колбасный фарш добавлять два процента крахмала. Никто из потребителей такого новшества даже не почувствовал, а вот для страны экономия мяса оказалась внушительной. Кроме крахмала, допускались также заменители белка животного происхождения, так называемые, козенаты.

Это позволило не только увеличить производство колбасных изделий, но и снизить цену на них. Так, Докторская вместо двух рублей тридцать копеек, стала стоить на десять копеек меньше. Но и вкус ее, как и других колбас, изменился. Их теперь, согласно ГОСТ 1979 года, можно было делать на основе мяса буйловолов или яков. В состав могли входить свинина, телятина жилованные, также жилованные односортные козлятина и баранина, не возбранялось и замороженное мясо, жир-сырец свиной и говяжий, шпик боковой и хребтовый, обработанные субпродукты, яичный меланж, сухие сливки, мука первого сорта. [С-BLOCK]

Так, на 100 килограммов колбасы Любительской закладывалось 35 килограммов говядины жилованной первого сорта, 40 килограммов жилованной нежирной свинины, 25 килограммов шпика хребтового. В качестве добавок — соль — 2,5 кг, нитрит натрия — 5,6 г, сахар — 110 г, черный перец — 85 г, мускатный орех или кардамон — 55 г, смесь пряностей — 250 г.

Но столь мясными были не все колбасы. К примеру, ГОСТ колбасы Для завтрака допускал ее изготовление из казената натрия, пшеничной муки, картофельного крахмала. [С-BLOCK]

В вареную Говяжью колбасу помимо собственно говядины добавлялись говяжьи мозги. Московская колбаса ГОСТ 1986 года состояла исключительно из жилованной говядины и шпика хребтового. Кстати, ГОСТ 1986 года не сильно отличался от ГОСТ образца 1979 года. Чуть был расширен список пряностей, в которые теперь входил и чеснок.

ГОСТЫ на полукопченые и копченые колбасы появились в 1941 году. Связано это было с началом войны. Требовались колбасные изделия, которые могли долго храниться и были бы сытными. На их изготовление шло жилованное мясо говядины или свинины охлажденное, дефростированное (размороженное) или замороженное. Добавлялись свиная грудинка, свиной шпик, бекон или жирные свиные обрезки, бараний жир, а в качестве добавок наряду со специями — непременно шла чистая химическая селитра. В ходе войны этот ГОСТ несколько раз расширялся. Был период, когда можно было использовать и перемолотые в порошок кости животных, и сухожилия, и прочие не совсем съедобные части животных. [С-BLOCK]

После 90-х ГОСТЫ были отменены. Появились ТУ — технические условия. Их принимают не на уровне государства, а разрабатывает каждое предприятие в отдельности. Поэтому среди множества сортов и видов сегодняшних колбас огромное количество тех, в которые мясо изначально и не планировалось добавлять. Соевые добавки давно заменили мясо, а ароматизаторы и эмульгаторы создают необходимый вкус.