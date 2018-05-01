Какие продукты нельзя мыть

Все, что мы собираемся готовить, мы обязательно моем, будь то мясо, рыба, фрукты, овощи… Это аксиома для любой хозяйки. Однако эта истина не является незыблемой. Об этом говорят исследования ученых.

Достаточно посмотреть на фрукты и овощи на прилавках, становится понятно, что их тщательно готовили перед «выходом на подиум». Их не просто моют, но и обрабатывают специальными растворами, преследуя как минимум две цели, вытекающие одна из другой. Во-первых, не дать каким-либо бактериям размножаться в яблоках или помидорах, и тем самым не дать продукту испортиться. А во-вторых, как можно дольше поддерживать товарный вид.

Перед едой вы, конечно, помоете любой из овощей или фруктов. А вот перед хранением делать этого не стоит. Уничтожив защитный слой с поверхности огурца или сливы, вы тем самым в процессе мытья можете добавить новых бактерий, которые как правило всегда есть на поверхности кухонной раковины. Размножаясь, они очень быстро сделают ваш овощ или фрукт несъедобным

Ягоду перед едой мыть надо. Но предварительно положите ее на час в холодильник. А затем — в дуршлаг под холодную воду. Охлажденная ягода не будет «разваливаться» во время мытья и вам не придется есть «кашу» вместо малины или клубники.

А вот герметично упакованные зелень или салаты нет смысла мыть даже перед едой. Как правило, перед упаковкой зелень не только тщательно моется, но и обеззараживается, чтобы устранить источники гнили. Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — USFDA уверяют, что, если вы возьметесь мыть зелень, вы опять же занесете на нее бактерии с кухонных поверхностей. Кроме того, придется ждать, чтобы она высохла, так как есть мокрую зелень или добавлять ее в салат с каплями воды не очень приятно.

Но вот, к примеру, с мясом не все так просто. На нем тоже немало бактерий. Но они иного свойства. Смыть их водой невозможно. Зато, когда вы моете мясо, брызги от него разносят бактерии по всей кухне. В USFDA поясняют, что микробы, живущие на мясе, невозможно смыть проточной водой. Их убивают только высокие температуры. Если бы можно было видеть микробы, то после мытья мяса вы обнаружили бы их на всех поверхностях вашей кухни: раковине, столешнице, посуде, разделочных досках и на приготовленных для салата свежих овощах или фруктах. Сколько бы потом ни мыли фруктово–овощную продукцию, бактерии останутся на них и проникнут в организм вместе с блюдом. Особенно опасно это, по мнению медиков, для людей с ослабленным иммунодефицитом, беременных, пожилых, маленьких детей. Поэтому мясо лучше сразу опускать в воду для варки, или отправлять в духовку для запекания. Не забудьте вовремя обезвредить и упаковку из–под сырого мяса. Ее нужно немедленно убрать в мусор, а перед этим желательно герметично упаковать в полиэтиленовый пакет, чтобы бактерии от «мясной» упаковки не распространялись по кухне.

Если кто-то решит остаться верным традиции и все же мыть мясо, но уже горячей водой, специалисты предупреждают, что таким образом вы испортите вкус мяса, оно не будет ни сочным, ни подрумяненным.

По свидетельству сотрудников того же управления, мясо курицы чаще всего содержит на себе бактерии салмонеллы — источника одного из серьезнейших инфекционных заболеваний сальмонеллеза. Желудочно–кишечные расстройства, обезвоживание, интоксикация — явные признаки этого заболевания. Проявляется оно спустя от 12 до 72 часов. Бактерии сальмонеллы погибают при 74 градусах. Согласно исследованиям американских врачей, 47 процентов хозяек, имеющих привычку мыть птицу, заражаются сальмонеллезом.

Не правы и те, кто моют яйца. В продажу они поступают уже обработанными против бактерий. В разных странах применяют различные препараты для обработки яиц, но предназначение у них одно: обезвредить яйцо от проникновения бактерий внутрь. Когда вы моете яйцо, вы смываете защитный слой и тем самым увеличиваете вероятность попадания бактерий в яйцо, а затем и в организм членов вашей семьи.

Кстати, специалисты министерства сельского хозяйства США рекомендуют не мыть яйца перед хранением, но мыть непосредственно перед употреблением, иначе бактерии попадут непосредственно в яйцо во время разбивания скорлупы. А мыть яйца рекомендуется водой не ниже 45 градусов по Цельсию.

Грибы относятся к тем продуктам, которые не мыть нельзя. Но кто сказал, что их нужно обязательно замачивать? Особенно, если речь идет о магазинных шампиньонах. Здесь нет предела возмущению поваров. По их мнению, вымоченные грибы практически не годны к употреблению — у них не будет ни вкуса, ни запаха. Лучше всего грибы подольше подержать под проточной водой.

Невероятно, но некоторые перед приготовлением моют макаронные изделия. Кулинары всего мира в ужасе закатывают глаза — мало того, что с макарон таким образом смывается весь крахмал, то, что из них получится после приготовления, можно назвать одним словом — каша.

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