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Кондитеры отмечают сегодня профессиональный праздник
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Кондитеры отмечают сегодня профессиональный праздник 

Вологда.рф 58 минут назад
Фото: Вологда.рф
День кондитера отмечается в России 3 мая. Дата связана с днем учреждения в СССР Всесоюзного научно-исследовательского института кондитерской промышленности.
Он появился в Стране Советов в 1932 году. Ученые, работавшие в институте, анализировали и модернизировали промышленное оборудование, внедряли новые технологии в процесс производства кондитерской продукции, отслеживали ее качество. Согласно определению, данному в свободной интернет-энциклопедии, кондитер — это профессиональный повар, создающий кондитерские изделия, десерты и другую запеченную еду. Реже кондитером называется человек, чей бизнес связан с продажей кондитерских изделий.
Создание кондитерских изделий неразрывно связано с использованием шоколада, сахара и других сладких продуктов. Родиной шоколада является центральная и южная Америка, где сладость использовали в приготовлении блюд еще индейцы майя. Тростниковый сахар и мед появились в Индии и арабских странах. В Европе кондитерское искусство начало развиваться в конце XV — начале XVI веков. Точкой развития стала Италия.
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